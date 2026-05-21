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▲台灣長庚體系8大院區皆獲得「Full Reaccreditation完全續認證」，認證效期五年。（圖／長庚醫院提供）

美國臨床研究受試者保護評鑑協會（AAHRPP）在美東時間5月20日舉行25周年年會暨授證典禮，其中台灣長庚體系8大院區皆獲得「Full Reaccreditation完全續認證」，認證效期五年。AAHRPP為國際重要的人體研究受試者保護認證機構，評鑑重點包括受試者安全、倫理審查獨立性、研究管理及利益衝突機制等。而國內8個長庚研究機構，包括林口、台北、基隆、桃園、土城、嘉義、高雄等，長庚完整醫療體系共同通過國際認證。長庚醫療體系表示，各院區雖然規模、地理位置與專科不同，但皆採同一套受試者保護與研究治理架構，包括人體試驗倫理委員會（IRB）審查、研究遵從管理與利益衝突審議等核心制度，確保研究品質與標準一致。長庚決策委員會主任委員程文俊也率領團隊，前往美國領獎。他表示，自2017年導入AAHRPP認證制度，持續透過標準作業流程、跨院區制度管理及定期品質監測，強化人體研究治理與受試者保護機制。程文俊認為，人體研究的推動，必須建立在保障受試者安全與權益的前提下，而制度化與標準化管理，就是維持研究品質的重要基礎。未來也將持續深化研究倫理治理與受試者保護制度，確保每一項人體研究，都建立在尊重受試者權益與研究安全的核心價值上，同時持續與國際接軌，提升台灣臨床研究品質與民眾信任。