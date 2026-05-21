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總統賴清德於520就職演說中拋出「0到18歲每人每月5000元」的育兒政策挽救生育率，被綠營視為上任以來最具「政治穿透力」的政策，但行政院目前卻傳出此項政策預計「明年才實施」，這讓綠營內部陷入集體焦慮，媒體人周玉蔻擔憂，這張社福好牌會因行政院長卓榮泰的優柔寡斷，再度演變成政績被藍白兩黨收割。回顧大罷免時期，藍白兩黨曾突襲式推動「普發現金1萬元」，當時民進黨政府因審慎評估、考量財政而顯得拖拖拉拉，最終讓選民留下「政府不想給、藍白比較敢發」的印象。隨後大罷免慘敗，正是民眾對「慢半拍執政」感到不耐的直接體現。如今，歷史彷彿即將重演，民進黨張之豪、洪婉臻及張志豪等人一致主張，政策必須提前至11月28日投票日前實施，不能再讓官僚系統的慢郎中節奏，拖垮了賴清德的美意。周玉蔻分析，這項政策的危險之處，在於它並非單純社福補助，而是能直接觸動年輕家庭情緒、建立社會安全感的核心政治訊號，如果卓榮泰內閣依然堅持慢慢研議，藍白陣營極可能在政策落地前採取「提前實施、擴大年齡、加碼補助」的截擊戰術，到時民進黨將再次面臨「政策自己提，掌聲別人拿。」選民不會去理解繁複的行政程序，只會記住誰讓生活比較有希望。她向行政院喊話，賴清德拋出具備強力政治能量的直球，球現在就在行政院手上，若卓揆繼續用猶豫不決的節奏應對，最後被消耗殆盡的，恐怕不僅僅是政策的美意，連同賴清德好不容易為年輕家庭點燃的希望感，都將一起被拖垮。