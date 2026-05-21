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▲海軍劍龍級潛艦海龍號。（圖／記者呂炯昌攝）







花費500億元建造的國造潛艦原型艦「海鯤號」交艦延宕，原訂去年11月底交艦，但至今仍未完成海試。國民黨立委馬文君提案凍結潛艦後續艦預算100%，共119.5億元。立院朝野雖然都同意後續艦預算應該全數凍結，但是對解凍的條件缺乏共識，全案保留交付朝野協商。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。國民黨立委馬文君說，劍龍級潛艦升級也有延宕的部分。去年第一艘還是有缺改還沒有完成，今年要做第二艘，也不曉得進度是不是可以順利。她同意凍結1000萬元。其實劍龍跟海鯤號其實應該有一些東西是一致的，所以如果有問題，應該也差不多都會有問題，到時候 可能也可以一併說明。針對劍龍級潛艦是否已經完成MK-48魚雷測試?中科院院長李世強表示，劍龍級首艘艦，海龍MK-48和SUT魚雷都用操雷打過，也都驗證合格。針對藍委提案凍結海鯤後續艦預算119億，民進黨立委王定宇表示，第一艘沒有通過海測（SAT）就通過預算是空白授權，他可以理解凍結119億5000萬元，但希望海測通過就可立刻動支，否則就可能會影響國際供應商的信心，同時還要兼顧造艦人員的工作、信心，以及國會監督，希望解凍條件綁在海測通過上。立委沈伯洋也認同，對於解凍條件，希望比照去年，綁定一個大家一致的條件。馬文君說，大家都同意潛艦是高風險、高技術和高成本的裝備，所以更要尊重工程的規律，她強調潛艦建造首要考量國家安全、防衛，尤其是官兵的生命安全。因此對於設計、驗證、泊港及海上測試、缺改等，都應該要有一定的流程。她強調，第一艘潛艦做不好，大家可以理解，但後續艦究竟是要複製成功還是複製失敗？如果到十多年後才發現把錯誤寫進後續艦，那才是對不起國家和國軍。馬文君仍主張應該等國防部提出專報後，獲得國會同意才可持續進行，才是對國軍、國家安全與預算支出負責任。立委牛煦庭也認為，朝野對於119億元預算全部凍結其實有共識，只是對解凍的程序、條件有不同意見，他認為海測完成後，並向立院專報有其正當性。最後朝野對於預算解凍的條件、程序無法達成共識，全案保留交付政黨協商。