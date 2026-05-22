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▲「進士樓」座落於北區生活機能的核心、車程約3分鐘即可抵達新光三越小北門商圈、台南第一間好市多，更臨近花園夜市、星巴克旗艦店等。（圖／業者提供）

▲在產品格局上，「進士樓」展現極致的空間開發力，其中最受矚目的「3 房3衛」配置，讓購屋族能在北區核心地段，以相對輕盈的價格門檻享有大宅生活尺度。（圖／業者提供）

▲進士樓導入「日本第一住友制震」及「Alfa Safe柱中柱耐震系統」，雙制震結構形成多重防護機制，讓安全、耐久成為建築DNA。（圖／業者提供）

近期台股受AI、半導體與科技股帶動，指數已經站上4萬點大關，讓不少投資人開始思考「部分獲利了結後，該如何把帳面獲利，轉成真正看得見、用得到、留得住的資產」。相較股票市場漲跌波動，不動產兼具自住、保值與傳承功能，也讓「股市獲利轉進房市」，成為房市新話題；坐落於和緯路與海安路交匯處的「進士樓」，以地段、安全與產品三大優勢重新定義居住標準，不僅承接市中心繁華並銜接南科產業動能，更憑藉雙制震規劃、3 房3衛格局及全新成屋優勢，成為台南自住市場備受關注的指標選擇。「進士樓」專案經理表示：近期確實有不少從股市獲利後，將資金轉入房市的置產、換屋客預約看房，最大原因之一，就是北區近年因南科產業外溢、北外環交通利多、小北商圈成熟機能、新光三越小北門店開幕，以及鄭子寮富人聚落效應，逐步從傳統生活圈升級為台南核心資產板塊。對於股市獲利族、自住換屋族與菁英家庭而言，置產不只是買一間房，而是要買進一個能支撐生活品質、家庭成長與資產價值的城市位置。房地產長期保值的核心，始終回到「地段」。位於和緯路與海安路交匯處的「進士樓」，不只是北區門牌，更是台南市中心生活軸線與產業通勤動線的交匯點。和緯路串聯北區成熟生活圈，海安路銜接中西區府城核心商業軸帶，形成市中心少見的雙軸交匯條件，也讓「門牌效應」成為「進士樓」最鮮明的地段優勢。尤其隨著北外環建設逐步推進，北區與南科之間的距離被重新定義，「大南科15分鐘通勤圈」概念也讓北區居住價值持續升溫。對科技業高階主管、工程師與菁英家庭而言，理想生活不一定是住在園區旁，而是「工作在南科，生活回北區」；白天掌握科技產業脈動，回家則享有北區市中心成熟機能、明星學區與公園綠帶。北區鄭子寮、文元生活圈本就具備低密度街廓、優質學區與宜居環境，加上公園綠地環繞，讓家庭生活、孩子教育與長輩日常都能被完整照顧。也因此，北區近年房價隨著南科外溢、交通建設與市中心土地稀缺性一路攀升；但相較東區市中心與平實特區高房價，北區仍具備相對可進場的價格優勢。加上「進士樓」雙制震宅、3 房3衛格局在市場上的稀有性，遂成為此波資金熱潮下的兼具成長性、保值性與可負擔性的置產熱門標的。除了科技高資產菁英族群，對換屋族來說，如何在有限總價內，把住家的品質與安全升級！「進士樓」以3房3衛、雙主臥規劃，解決現有生活的痛點：孩子長大需要獨立空間、長輩同住需要專屬房間、夫妻作息不同需要互不干擾，甚至未來二代、三代同住，都需要更有彈性的格局安排！然而，一般3房多為2衛配置，若想擁有雙主臥、3套衛浴與更完整的家庭分流機能，往往必須往4房的坪數，但總價門檻相對將跟著提高；「進士樓」以更精準的坪效讓購屋預算花的更有ＣＰ值。此外，更重要的是，換屋族看重的不只是空間，也在意安全與確定性。「進士樓」規劃日本第一住友制壁與Alfa Safe柱中柱雙制震宅，為家庭資產與居住安全增加雙重防護；全案同步導入AI智能管理，從安全門禁、社區管理、防災預警到日常生活服務，讓科技成為24小時在線的隱形管家。對現代家庭而言，社區管理更有效率的實質升級。當股市獲利從帳面數字變成實質資產，買房就不只是財富配置，而是一次家庭資產升級。「進士樓」全新成屋，讓買方能親眼看見採光、格局、建材、公設與實際生活動線，不必等待預售屋完工，也降低未來交屋與品質落差的不確定性。對想置產的人來說，買在北區，是卡位台南市中心下一波價值；對想換屋的人來說，買進「進士樓」，是用更聰明的總價，換到更安全、更寬裕、更能住更好的生活尺度。