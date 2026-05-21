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馬英九文教基金會因前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈涉嫌侵占與背信的財政紀律案，引發馬英九本人不滿，要求徹查並對外說明，基金會原訂於今（21）日召開第三屆第四次董事會，最終僅有董事馬英九與高華柱兩人出席，主導案件調查的「三人小組」成員再度集體缺席，導致會議因人數未達法定標準而宣告流會。對此，前總統馬英九在會中發表聲明，直指這起案件關乎他一生最重視的清廉操守，痛批調查小組刻意拖延，點名發言人李德維推翻承諾、言而無信，預告將在近期聯手前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，將事件始末公諸於世。馬英九及調查小組連日隔空交火，馬英九基金會公布流會過程與內部掌握的關鍵案情，強調針對蕭旭岑、王光慈違反財政紀律的相關事證，基金會已多次主動提供給三人調查小組參考；出席的會計師也指出，基金會內部事證中出現了來源不明的所謂「台商捐款」，但基金會內「確實無入帳紀錄」，三人調查小組理應約詢會計師以釐清事實真相，而非避不見面。基金會提供馬英九在會議開始前的談話全文，字字句句充滿怒火，馬英九認為基金會是為了公益而成立，並非他個人的基金會，董事和所有員工都不能做出違反成立目的的事，清廉更是最基本的底線。他直言，調查小組自3月27日成立至今近兩個月，多次透過戴遐齡催促加速對人證與涉嫌物證的調查，不料李德維卻在媒體上以不符事實的藉口拒絕出席會議，甚至連他提出放寬期限至5月27日的底線都遭拒絕，感到無比遺憾。馬英九表明不再姑息，已正式委託執行長、律師、會計師以及金溥聰等人籌備記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，水落石出，以昭公信。