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▲中鋼公司董事長黃建智分析，鋼鐵業已進入復甦週期，且第2季適逢傳統旺季，市場基本面穩健回升。(圖／記者黃守作攝)

▲國內外鋼鐵市場的上漲動能，預期鋼價走勢將持續走強穩步向上。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司統計，該公司今(115)年4月自結損益，合併營收新台幣308.91億元，合併稅前淨利新台幣4.85億元，中鋼預估，鋼鐵業已進入復甦週期，且第2季(4至6月)適逢傳統旺季，市場基本面穩健回升，國內外鋼鐵市場的上漲動能，預期將持續走強。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司今(115)年1月至115年4月累計之合併營業收入為新台幣1100億5331萬7千萬元，合併營業損失191萬元，合併稅前淨損4億8173萬3千元。至於4月自結營收為新台幣308.91億元，合併稅前淨利新台幣4.85億元，其增加原因是鋼鐵業銷售數量及單位毛利較3月增加，讓營業收入及營業利益增加，另外，礦業投資獲配股利減少，致業外收支不利。黃建智說，今年首季美國經濟表現穩健，經濟成長率達2%，而中東受地緣政治變數之影響，能源價格連帶衝擊歐洲成長動能，至於中國大陸整治內卷有助於改善惡性低價競爭與過度擴產，而我國仍受惠於全球人工智慧(AI)伺服器與半導體供應鏈強勁需求，傳統產業也見到回溫的跡象。黃建智指出，中鋼公司在鋼鐵方面，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚，而中東地區鋼材及半成品出口供給減少，亦造成鋼鐵供給趨緊俏，至於需求端則有第2季傳統旺季之需求，下游業者積極回補庫存，至於歐美鋼廠當地鋼價維持高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，寶鋼新盤亦延續漲勢，中鋼公司經多方因素綜合影響下，鋼價走勢穩步向上，致4月自結損益，合併營收新台幣308.91億元，合併稅前淨利新台幣4.85億元，預期國內外鋼鐵市場的上漲動能，必將持續走強。