美國德州一位男子，為了測試特斯拉（Tesla）Cybertruck的「涉水模式」（Wade Mode）功能，竟然自己把車開進湖裡，結果Cybertruck慘遭滅頂，男子也因脫序行為遭到當地警方逮捕。

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綜合外媒報導，這起烏龍事件發生在當地時間18日晚間，一位男子故意駕駛Cybertruck衝進格雷普韋恩湖（Grapevine Lake），結果車輛失去動力，卡在水中動彈不得，駕駛與乘客則是自行從車內逃出。

警消單位獲報後趕到現場，將湖中的Cybertruck打撈出來，並將男性駕駛逮捕。他面臨多項指控，包括在公園或湖泊封閉區域駕車、未持有有效船舶登記，以及違反其他多項水域安全設備等規定。

特斯拉涉水模式最大涉水深度為81.5公分

男駕駛被捕後對警方表示，自己是「故意將車開進湖中」，以測試Cybertruck的涉水模式功能。

不過，根據特斯拉官方線上手冊，Cybertruck的最大涉水深度為從輪胎底部測量起81.5公分（32英寸），且車主手冊中明確指出，駕駛人有責任「在進入任何水域前評估水深」，而若因涉水行駛導致Cybertruck損壞或進水，均不在保固範圍內。

當地警方表示，儘管部分車輛可能具備進入淺水區域的能力，但是「我們不會鼓勵車主主動將車開進水中」，根據德州法律，這不僅是安全問題，也是法律問題。


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倪浩軒編輯記者

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