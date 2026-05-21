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美國總統川普日前表示，將與台灣總統賴清德進行通話，還強調「我會和所有人對話，我們會著手處理台灣問題」，引發國際高度關注。旅美學者翁履中（Dennis）對此分析，川普此舉正是在測試北京底線，這對台灣而言，絕對是一個「機會與風險同時放大」的訊號。翁履中指出，自1979年美中建交以來，現任美台元首直接通話向來是高度敏感的外交紅線。川普此時高調放話，背後有三大盤算，第一是反制中俄結盟，利用蒲亭訪問北京之際拉高台灣牌；第二是測試北京底線以試探加價空間，藉由拉高台灣議題，逼迫中國在農產品與波音採購上提供更漂亮的「訂單利益」；第三則是對內進行政治操作，同時討好共和黨內強硬派與保留美中談判空間。除了政治操作，川普抱怨台灣「拿走」美國半導體產業。翁履中強調，在川普眼中，台灣不只是安全問題，更是產業與利益問題，如果這通電話真的成真，內容未必只是口頭支持，川普極可能採取「交易政治」邏輯，要求台灣接受新的遊戲規則，例如加速半導體供應鏈移往美國、提高軍購、增加對美投資，也就是說「對話本身不一定等於支持，也可能是要求。」國際政治不是電影，最大的風險往往來自雙方都以為對方不敢升高衝突。翁履中推測，如果川普最後迫於現實，改由幕僚與台灣溝通而未親自通話，這將是一個重要訊號，代表川普意識到北京紅線不可跨越，台美關係將清楚地被定位為「美中競爭裡的子議題」。到時140億美元的對台軍售案，也有可能被美方以婉轉的外交辭令重新研議或調整內容。翁履中直言，台灣不要期待一通電話能改變一切，雖然自己不太相信以川普的交易思維會願意冒險通話，但無論最終是否通話，140億美元的軍售能否完整按計劃落地，才是真正關鍵的風向指標。面對外部巨大挑戰，北京對台灣問題顯然已有時程表，台灣內部不應再盲目爭論或將問題簡化為「愛不愛台灣」，少一點內部指責、多一點集思廣益，才能真正讓台灣安全。