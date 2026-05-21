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藍白陣營日前拋出「0到15歲每月發放5000元育兒補助」的議題，沒想到總統賴清德隨即在520就職典禮上，直接加碼將年齡上修至18歲，力挺年輕爸媽，對此，向來敢言的「卡神」楊蕙如忍不住在臉書大讚，自己看到這幕簡直「熱淚盈眶、老淚縱橫」，欣慰這個政府好像真的長大了，必須給予用力的鼓勵。楊蕙如指出，台灣目前面臨真正最大的危機就是少子化，這是不分朝野、各政黨都必須嚴肅正視的慢性國家災難，她警告，如果台灣再沒有更多的新生兒誕生，根本「不用等對岸飛彈打過來，台灣就要實質亡國了！」因此，當看到朝野政黨不分陣營，都願意開始正視生育率低落的危機並共同面對，絕對是非常值得肯定的正面發展。雖然改善少子化問題並非一蹴可幾，背後還需要更多元的配套對策與生養環境的優化，但楊蕙如認為，台灣現在財政充裕、有的是錢，就應該把珍貴的國家預算精準花在刀口上，民進黨政府這次願意跟進並大方加碼，她抱持高度肯定，認為這是一個好的開始，也讓外界看到政府搶救少子化的決心。