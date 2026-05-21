我是廣告 請繼續往下閱讀

富豪馬斯克旗下SpaceX已申請首次公開發行股票，有望締造史上最大IPO案紀錄，最快預計6月12日在那斯達克上市。馬斯克近日喊出SpaceX 的目標在五年內每年發射次數來到1萬次，但這一說法遭美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德佛（Bryan Bedford）潑冷水。根據路透報導，貝德佛表示，他曾與 SpaceX 總裁 夏特威爾（Gwynne Shotwell）會面，對方向他說明了公司的目標。SpaceX 在 2025 年進行了 170 次發射，部署約 2,500 顆衛星。貝德佛表示，夏特威爾告訴他：「SpaceX 有一個五年願景，要達到每年 1 萬次發射。」在本週播出的《富比世》影片專訪中，SpaceX 執行長馬斯克指出，公司目前已經有 1 萬顆衛星在軌運行，並最終希望每年發射 1 萬顆通訊衛星，不過他並未說明具體時程。貝德佛在一場論壇後表示，FAA 在批准這項目標之前，需要看到更高的可靠程度。FAA 負責核發所有商業太空發射執照，並採取措施簡化關鍵障礙。該機構也會施加限制，以確保發射或太空事故不會干擾民航客機的飛行。貝德佛表示，與 SpaceX 會面的目的，是為了檢視我們目前看到的限制，以及我們現在在規劃上能做些什麼，好讓自己有能力因應這種極具挑戰性的目標。他指出，美國總統川普希望能在 2028 年之前重返月球。「為了做到這一點，我們不能不與業界合作，解放相關創新能力」。為了處理安全疑慮，FAA 必須在發射期間禁止某些區域的航班飛行，而「那可能會造成相當大的干擾」。今年 1 月，SpaceX 表示，希望發射由 100 萬顆衛星組成的星鏈系統，讓它們環繞地球運行，並利用太陽能為 AI 資料中心供電。