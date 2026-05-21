日本一位20多歲的新婚人妻，去年上網發文抱怨去婚紗店租下一件心愛的婚紗，沒想到，後來發現該件婚紗被前AV女優三上悠亞穿過，讓她懊悔表示，早知道就不會租了，不過近日有老司機發現，當初發文的原PO，早前疑似拍過無碼成人影片，引發網友議論，然而，那位人妻的社群平台帳號目前已經搜尋不到，因此無法百分之百確認是同一人。

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抱怨婚紗被女優穿過　原PO被爆料拍過成人片

該名新婚人妻當初發文怒批租來的婚紗，「結果被AV女優穿了，整個好難過」，怎料，如今人妻遭日本網友爆料，早年也拍過沒有馬賽克的成人影片，對此，台灣AV達人一劍浣春秋在部落格《Play NO.1》發文表示，這部影片是2017年拍攝，並以18歲女大生演出的無碼作品為賣點。

一劍浣春秋指出，該部影片中的女主角全程穿著學生制服，長相的確和批評三上悠亞的人妻有幾分神似，但那位原PO的原發文帳號目前已經搜尋不到，因此無法百分之百確認是同一人，而這支引起話題片子至今仍在網路上流傳，引起不少老司機討論。

▲三上悠亞從AV界引退2年半，去年底加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲三上悠亞從AV界引退2年半，去年底加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（圖／記者吳翊緁攝影）
三上悠亞轉型成功　榮登Formosa Sexy人氣王

已經從AV界引退2年半的三上悠亞，積極轉型經營個人服飾品牌與海外市場，去年11月更加盟台灣職籃TPBL的福爾摩沙夢想家旗下的啦啦隊Formosa Sexy，成為隊上的人氣外援，針對穿過的婚紗被網友嫌棄，三上悠亞當時回應：「從未覺得當過AV女優是件可恥或想要抹去的事情，我既沒有感到自豪，也從未向任何人推薦過，更不認為這是一個令人憧憬的職業。」

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。