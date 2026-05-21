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LaLaport 高雄招牌掛上了！高雄人嗨翻：好想趕快逛到

▲近期有不少鳳山人發現，LaLaport 高雄已經掛上了 8 面巨型招牌，距離開幕越來越有感。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主）

三井 LaLaport 高雄亮點總整理！270 品牌、世界級美術館進駐

▲ARTE MUSEUM 確定將會進駐 LaLaport 高雄。（圖／三井不動產集團）

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」預計將在 2026 年開幕，近期這棟巨大的純白建築，被民眾目睹掛上了 8 面巨型品牌招牌，工程似乎進入倒數階段。等到 LaLaport 高雄開幕之後，占地 6.2 萬坪將成為全台灣最大規模的商場，同時將有 270 個品牌進駐。至於開幕時間，LaLaport 高雄LaLaport 高雄坐落於高雄鳳山的國泰重劃區，鄰近捷運橘線鳳山西站，建築規劃樓高 7 層、地下 2 層，總面積約 6.2 萬坪，店鋪面積約 2.1 萬坪。從 2023 年開始施工至今，直到 2026 年才將外部鷹架陸續拆下，讓在地人一睹這棟純白色的絕美建築。近期更有不少鳳山人發現，LaLaport 高雄已經掛上了 8 面巨型招牌，整體建築趨於完整。部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」也驚呼：「終於見客了！掛上扛棒，各位高雄人準備開逛。」許多在地人也留言：「好期待啊」、「常常經過，期待已久」、「真的蓋得很漂亮」、「好期待開幕那一天」。事實上，「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」將成為台灣第 3 座 LaLaport 商場，原本預計是要在 2026 年第三季開幕。但三井不動產集團表示，最快今年底、最慢 2027 年第 1 季開幕，仍須視執照與工程進度調整。等到Lalaport 高雄開幕之後，擁有35 萬人口的鳳山終於迎來第一座真正的大型購物中心，將成為建城237年的重要里程碑，同時LaLaport 高雄還有不同於其他商場的3大特殊亮點：LaLaport 高雄將迎來世界級沉浸式數位藝術媒體大廠「ARTE MUSEUM」，確定在此設立台灣首間常設展館。該館由韓國殿堂級數位設計團隊「d'strict」一手打造，過去在首爾、紐約、拉斯維加斯及杜拜巡迴時皆引爆社群打卡熱潮。此次進駐高雄，將以「永恆的自然（ETERNAL NATURE）」為策展核心，運用巨型 LED 螢幕、立體環繞音效與特製香氛，在商場內構築出超越現實的魔幻感官宇宙。LaLaport 高雄預計將規劃約有 270 間專櫃進駐，預計將會規劃有國際性流行品牌，包含日系排隊美食與國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需之品牌商品。LaLaport 高雄商場周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區。鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，加上已開始動工興建的捷運黃線未來也將通過此地區，並可與橘線相互轉乘，大大的提升往來交通的便利性。