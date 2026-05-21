Uber「機車載客」服務要開通了？近日有外送員在臉書社團提到，Uber準備在北投測試摩托車載人試營運，內容提到只有受邀的合作夥伴才能報名該機車載客計畫。對此，Uber回應也確認該計劃正在測試中，官方提到，北投獨特的地理地形與觀光文化，目前正與合作車隊研究如何升級並優化現有在地交通服務，目前官方尚未公布該計畫施行的時間，仍處於評估階段。
表單提醒「未受邀、未預約」無法辦理
外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」分享貼文，表示北投開始出現機車載客試營運相關消息，並貼出Google表單截圖，內容顯示「北投測試計劃開通服務中心」，提醒所有受邀合作夥伴需親自前往開通服務中心辦理帳號開通。表單中也提到，若未受邀、未預約，現場將無法協助辦理。消息曝光後，部分駕駛留言表示「期待」、「這真的有點好笑，但又蠻有趣的」、「這個很可以喔」，也有人直呼若真的上線會想嘗試。
Uber回應：仍處評估階段
針對機車載客測試消息，Uber回應指出，針對北投獨特的地理地形與觀光文化，正與合作車隊優行福爾摩沙股份有限公司一同研究如何，升級並優化現有的在地交通服務，並導入更完善的安全保障功能，目前該計畫仍處於評估階段。 」
兩派論戰：有趣！但安全、法規成疑
消息在外送員社群曝光後，引發不少討論。有網友認為，台灣若出現類似泰國、東南亞常見的機車載客服務，對短程移動或山坡地形可能有一定吸引力；也有人認為，若要上路，至少應強制要求駕駛投保營業險、乘客險，並建立清楚的安全規範。
不過，也有網友質疑法規尚未明確，留言表示「車禍不是開玩笑的」、「法規沒通過，怎麼上路載客？」、「目前好像沒有相關法規」、「想被扣牌加罰款就去吧」，擔心若未取得合法營運資格，恐涉及白牌載客爭議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」分享貼文，表示北投開始出現機車載客試營運相關消息，並貼出Google表單截圖，內容顯示「北投測試計劃開通服務中心」，提醒所有受邀合作夥伴需親自前往開通服務中心辦理帳號開通。表單中也提到，若未受邀、未預約，現場將無法協助辦理。消息曝光後，部分駕駛留言表示「期待」、「這真的有點好笑，但又蠻有趣的」、「這個很可以喔」，也有人直呼若真的上線會想嘗試。
Uber回應：仍處評估階段
針對機車載客測試消息，Uber回應指出，針對北投獨特的地理地形與觀光文化，正與合作車隊優行福爾摩沙股份有限公司一同研究如何，升級並優化現有的在地交通服務，並導入更完善的安全保障功能，目前該計畫仍處於評估階段。 」
兩派論戰：有趣！但安全、法規成疑
消息在外送員社群曝光後，引發不少討論。有網友認為，台灣若出現類似泰國、東南亞常見的機車載客服務，對短程移動或山坡地形可能有一定吸引力；也有人認為，若要上路，至少應強制要求駕駛投保營業險、乘客險，並建立清楚的安全規範。
不過，也有網友質疑法規尚未明確，留言表示「車禍不是開玩笑的」、「法規沒通過，怎麼上路載客？」、「目前好像沒有相關法規」、「想被扣牌加罰款就去吧」，擔心若未取得合法營運資格，恐涉及白牌載客爭議。