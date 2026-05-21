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根據外媒報導，三星電子管理層與工會已就薪酬方案達成初步協議，未來半導體部門獎金將與公司獲利連動，員工今年稅前獎金最高可能接近6億韓元，約接近1260萬台幣。這項協議將三星半導體部門（Device Solutions）的獎金，訂為雙方定義的「事業績效」10.5%，且不設發放比例上限。其中40%將在整個半導體部門內平均分配，60%則依各單位表現分配。新制不只讓記憶體部門員工有機會領到高額獎金，也讓過去因虧損而較難取得獎金的晶圓代工、系統LSI部門員工，今年同樣可能拿到可觀金額。報導指出，若以三星半導體部門營業利益300兆韓元估算，獎金約31.5兆韓元；其中部門共同分配的40%，平均分給約7.8萬名員工後，每人約可拿到1.61億韓元。若再加上事業單位績效分配，記憶體部門員工估計還可多領約4.55億韓元，合計最高約5.67億韓元，接近外界所稱最高6億韓元水準。至於晶圓代工與系統LSI部門員工，則可領取部門共同分配部分，約1.61億韓元。三星過去長期採取較嚴格的績效連動制度，獎金多與各事業單位獲利直接掛鉤，因此虧損部門員工往往領不到太多獎金。不過這次協議調整後，虧損部門今年也能領到部門共同分配獎金，被視為勞方在談判中的重大進展。不過，三星半導體高額獎金消息曝光後，在韓國社群引發兩極反應。一方面，不少上班族直呼羨慕，認為獎金規模多到讓人感到相對剝奪，「像是另一個世界的故事」、「10年薪水竟然只是三星半導體一年的獎金」、「月薪存錢買房突然變得很空虛」，也有人感嘆「選對產業的人才是贏家」；另一方面，也有人質疑，若企業獲利時員工要求分紅，虧損時是否也應承擔減薪或裁員風險。三星內部其他部門也有不滿，由於本次協議讓半導體部門可能拿到高額獎金，但手機、家電等部門傳出僅拿到約600萬韓元自家股票，差距可達100倍。韓媒指出，其他部門員工不滿的，過去半導體景氣不好時，手機與家電部門也曾支撐集團獲利，因此成果不該完全由半導體部門獨享市場也擔心，三星這次獎金協議可能成為韓國企業勞資談判的新標竿。報導指出，LG U+、Kakao、HD現代重工等企業工會，已在談判中提出擴大與營業利益連動的獎金要求，外界憂心三星案例可能進一步帶動其他大型企業跟進。這次協議也讓三星成功避免罷工危機。若談判破裂並引發全面罷工，外界估計三星可能面臨高達30兆韓元以上的損失。