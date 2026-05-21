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藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片遭到法院收押禁見兩個月，他的經紀人重讀天月也受到外界抨擊，認為他沒有做好控制孫安佐行為的責任，為此他今（21）日親自拍片回應，直言自己是太相信孫安佐才會出事。重讀天月今日在IG上傳澄清影片，澄清並還原火槍事件的經過，表示拍攝火槍影片自己並不知道危險性：「當時太相信孫安佐的話，所以就被他所信服了，沒有想這麼多，也是我該改進的地方。」至於當下幫忙孫安佐點火、倒油，確實是自己的疏忽，不過觸法的火槍並非自己和孫安佐一起研究發明出來。接著重讀天月提及了孫安佐家中搜到許多改造武器一事，「他的家人和我全部都不知情。」因為大家都不是專業人士，所以都以為只是生存遊戲道具而已，重讀天月提到，周遭的人都勸過孫安佐不要繼續把改造武器當成興趣，不過他依舊非常堅持自己的想法，且不在乎法律規範，因此現在才會犯下嚴重的過錯。最後重讀天月回應上傳火槍影片造成恐慌一事，他透露原本這次是和遊戲平台做的合作宣傳，腳本中不僅「完全沒有提到火槍」，自己當天也只是陪同而已，「是孫安佐本人當天自己在現場，即興半強迫說服團隊，去陪他拍攝這樣的素材，而且堅決保證『沒有問題』，所以才會上傳這支影片。」重讀天月表示自己並沒有要切割孫安佐的意思，只是自己無法隨時盯著對方、讓他不出包，且和孫鵬早就達成「出事就辭職」的協議，自己現在依然是孫安佐的好朋友，不過以後完全無法繼續跟孫安佐共事了。