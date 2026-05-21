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美國總統川普結束與中國國家主席習近平的「川習會」行程後，接受專訪時先是表態不接受台灣獨立，隨後卻又拋出震撼彈，證實計劃與台灣總統賴清德通電話，強調「我會跟他談，我跟每個人都談」，引發美中台三方外交關注。面對外界對川普立場的揣測，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（21）日發文重申華府立場，強調美國對台政策不變。為了穩定各界信心，谷立言重申美方一貫承諾：「川普及其他資深行政官員已清楚表達美國對台政策不變，且已明確向中方表達此立場。美國對台政策以三個聯合公報、台灣關係法以及六項保證為基礎，這在美國各界且不同執政黨的政府具有一致性，並確保近50年來的台海和平，我們並不認為穩定的美中關係和強健的美台夥伴關係有衝突，會持續深化美台在各政策領域合作 。」針對日前川普表達，不會接受台獨，賴清德先前強調台灣不卑不亢、維持現狀的承諾不變。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權利併吞台灣，台灣人民追求民主自由，這不應該被視為挑釁，未來會與美方共同維護區域的民主與和平；中國外交部對此表示，敦促美方落實中美元首會晤重要共識，慎之又慎處理台灣問題。未來台美領導人是否能順利完成通話，將成為美中台局勢的關鍵指標。