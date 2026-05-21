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中國男星蔡徐坤今（21）日在杭州出席品牌活動時，突然被一名瘋狂女粉絲衝上台強抱，讓現場保全嚇瘋緊急跟上去拉人，現場瞬間陷入混亂，面對突發狀況，他不僅全程超冷靜，還在保全準備架走粉絲時，開口緩頰：「慢點、慢點，沒關係」，高EQ反應在網路掀起熱議。蔡徐坤今日在杭州出席品牌活動時，現場突然有一名身穿粉色洋裝的女粉絲，突破現場重重管制，直接衝向舞台並張開雙臂強行擁抱蔡徐坤，甚至一度被推拽往前走了兩步，隨後多名保全立刻衝上台控制狀況，並將該名粉絲強制帶離。而蔡徐坤當下的臨場反應也掀起熱議，被女粉絲抱住當下，他下意識伸手回抱了一下對方，全程表情超冷靜，還向主持人表示自己沒事，更在保全強行架走女粉絲時，主動開口提醒：「慢點、慢點，沒關係」，沒有讓該粉絲顏面掃地。事後，活動主辦品牌也緊急發出聲明道歉，坦承因現場安全管理疏失，導致無關人員混入活動區域衝撞藝人，對此感到十分自責，品牌方同時感謝蔡徐坤的包容，表示後續將追究保全及活動執行公司的責任，避免類似事件再次發生。