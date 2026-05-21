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84歲老翁採筍失蹤10天！跑山獸出動找到了

▲南投草屯李姓老翁罹患失智症及三高，5月11日獨自騎乘機車前往坪頂山上採桂竹筍後便「人間蒸發」，家屬心急如焚報警並發出協尋啟事。（圖／翻攝畫面）

南投縣草屯鎮一名84歲李姓老翁，5月11日瞞著家人獨自騎車上山採筍後便音訊全無，引發各界關注。捷克籍知名登山搜救專家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）加入搜救，今（21）日發文表示，在中寮鄉山區草叢中尋獲失蹤10天的李姓老翁，遺憾人已明顯死亡。南投草屯李姓老翁罹患失智症及三高，在5月11日獨自騎乘機車前往坪頂山上要採桂竹筍，不料隨後便「人間蒸發」，家屬心急如焚報警並發出協尋啟事，許多搜救團體也投入搜救。而在5月16日案情有了進展，草屯與中寮交界處的草叢發現老翁的機車，當時還抽乾了大水池，但卻未能尋獲老翁的蹤跡。直到捷克籍搜救專家「跑山獸」羅培德近日加入搜救行列，並於今（21）日晚間發出令人心酸的結果報告文：「羅培德剛剛找到了失蹤10天的長者，村民們感覺到草叢深處有些東西，願死者安息(Petr just found 10 days missing senior. Villagers feel something deep in grassland. RIP)」。上萬名網友也紛紛湧入跑山獸臉書留言致謝，「謝謝你帶他回家！」、「跑山獸，你辛苦了，祝你一生平安」、「親眼面臨到這些心裏負擔肯定很大，感謝你的幫忙」、「謝謝跑山獸，願離世者安息」。