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自稱「台灣愛國青年」網紅應志宏，去年在小紅書、抖音高調剪毀中華民國身分證，還宣布取得中國身分證，一度被中國官方當成宣傳案例大力曝光。事隔短短8個多月，他疑似失去討論熱度，近日網路瘋傳一段路人拍攝的街頭影片，畫面中看到一名身形長相神似應志宏的人，神情憔悴地在垃圾桶旁翻找、收集回收寶特瓶，疑似已經淪落街頭。去年陸委會表示，應志宏因涉及詐騙集團及洗錢案件，遭到台東地檢署通緝，2021年10月出境逃到中國後就沒有再回台灣，經主管機關查證後，認定應志宏領用中國身分證，依法取消台灣戶籍和護照。流落街頭畫面引發討論，YouTuber九醬引用畫面，調侃應志宏「不到1年時間，就成功升格成中國環保大使。」雖然在歐洲部分國家，街友或環保人士蒐集寶特瓶換零錢是普遍現象，她諷刺說，很高興看到應志宏找到新的生財方式，靠撿垃圾蒐集寶特瓶至少三天不用餓九頓，雖然失去台灣身份紅利，但至少獲得了一份不分晝夜的新工作。九醬甚至點名網紅陳之漢，喊話「祖國的寶特瓶正在等你們」。另外，作家兼時事評論員林裕人直言，應志宏當初轉向效忠時還受到中國官方大力吹捧，但當官方認為沒有利用價值後就棄之不顧。他分析，應志宏如今熱度退去、迅速被邊緣化，疑似只能靠撿回收和吃剩食度日，他幽默表示，若還有其他台灣網紅想替中國宣傳，建議動作快一點，不然之後連拾荒都要排隊了。