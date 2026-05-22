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壽司郎外帶店今北車開幕！生鮭魚便當10款菜單優惠

▲壽司郎SUSHIRO TOGO站前店，推薦10款菜單還送麥茶優惠搶先看。（圖／翻攝自壽司郎FB）

兩大開幕優惠！壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」

壽司郎TOGO站前店在哪？地址、地圖、營業時間一覽

壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊

▲壽司郎TOGO站前店搶先進駐北車Atre地下街，就在靠近台北車站M8出口，相關位置參考圖片右上方。（圖／翻攝自壽司郎FB）

台灣壽司郎SUSHIRO登台8年迎來全新服務！全台首家壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」，進駐台北車站Atre地下街，今（22）日於捷運北車東南側近M8出口盛大開幕，首波主打三色丼飯、生鮭魚便當、散壽司、特上壽司與8貫或10貫餐盒等10款菜單，開幕優惠搶先看，本文整理地址、營業時間一次看；擔心台北車站像迷宮怕會迷路嗎？連地圖都幫大家準備好。壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，於今天5月22日上午11:00，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街搶先開幕。壽司郎表示：「為消費者提供安心便致力於提供多元且優質的用餐體驗。」根據壽司郎Facebook臉書粉專，◾️（數量有限，贈完為止）。◾️（限量500組，送完為止）。好多人平常覺得台北車站像巨型迷宮，擔心一進去就迷路找不到壽司郎TOGO站前店，，連地圖都幫大家準備好。地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）試營運日期：5月22日（五）至6月5日（五）11:00-21:00