台灣壽司郎SUSHIRO登台8年迎來全新服務！全台首家壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」，進駐台北車站Atre地下街，今（22）日於捷運北車東南側近M8出口盛大開幕，首波主打三色丼飯、生鮭魚便當、散壽司、特上壽司與8貫或10貫餐盒等10款菜單，開幕優惠搶先看，本文整理地址、營業時間一次看；擔心台北車站像迷宮怕會迷路嗎？連地圖都幫大家準備好。
壽司郎外帶店今北車開幕！生鮭魚便當10款菜單優惠
壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，於今天5月22日上午11:00，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街搶先開幕。壽司郎表示：「為消費者提供安心便致力於提供多元且優質的用餐體驗。」
根據壽司郎Facebook臉書粉專，首波推薦10款餐盒與便當菜單，包括：高級海味三色丼、豪華特選鮪魚、極上散壽司、生鮭魚8貫、壽司郎嚴選8貫、壽司郎嚴選10貫、壽司郎特選壽司、特上壽司-松、特上壽司-竹、特上壽司-梅。
兩大開幕優惠！壽司郎外帶專門店「TOGO站前店」
◾️購買上述10款指定品項，即贈「原萃鍋煮風味麥茶」1瓶（數量有限，贈完為止）。
◾️單筆消費滿400元，即贈「萌抱壽司春日餐具組」1組（限量500組，送完為止）。
壽司郎TOGO站前店在哪？地址、地圖、營業時間一覽
好多人平常覺得台北車站像巨型迷宮，擔心一進去就迷路找不到壽司郎TOGO站前店，官方表示：「SUSHIRO TOGO外帶店，位於捷運台北車站東南側、近M8出口」，連地圖都幫大家準備好。
壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊
地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）
試營運日期：5月22日（五）至6月5日（五）11:00-21:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
壽司郎登台8年，今年首度於台灣推出第一間外帶專門店SUSHIRO TOGO站前店，於今天5月22日上午11:00，正式進駐台北車站全新商場Atre地下街搶先開幕。壽司郎表示：「為消費者提供安心便致力於提供多元且優質的用餐體驗。」
根據壽司郎Facebook臉書粉專，首波推薦10款餐盒與便當菜單，包括：高級海味三色丼、豪華特選鮪魚、極上散壽司、生鮭魚8貫、壽司郎嚴選8貫、壽司郎嚴選10貫、壽司郎特選壽司、特上壽司-松、特上壽司-竹、特上壽司-梅。
◾️購買上述10款指定品項，即贈「原萃鍋煮風味麥茶」1瓶（數量有限，贈完為止）。
◾️單筆消費滿400元，即贈「萌抱壽司春日餐具組」1組（限量500組，送完為止）。
壽司郎TOGO站前店在哪？地址、地圖、營業時間一覽
好多人平常覺得台北車站像巨型迷宮，擔心一進去就迷路找不到壽司郎TOGO站前店，官方表示：「SUSHIRO TOGO外帶店，位於捷運台北車站東南側、近M8出口」，連地圖都幫大家準備好。
壽司郎SUSHIRO TOGO站前店 店鋪資訊
地址：台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號B1 (近台北車站M8出口／Atre地下街3011）
試營運日期：5月22日（五）至6月5日（五）11:00-21:00