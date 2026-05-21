節氣小滿財神爺依舊未降臨！威力彩第115000041期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、14、22、28、35、38，第二區中獎號碼01。台灣彩券公司公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已連續23期摃龜。下一期威力彩將於5月25日開獎，台彩預估，當天銷售金額約1.4億元至1.6億元，5月25日威力彩頭獎累積獎金預估上看6億元。
5月21日今彩539頭獎800萬獎落宜蘭
今（21）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注，分別由宜蘭縣羅東鎮開明里中正路100號「珍旺彩券行」開出。
🟡5月21日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區06、14、22、28、35、38，第二區01。
今彩539：09、25、28、34、36。
39樂合彩：09、25、28、34、36。
3星彩：5、3、1。
4星彩：9、8、2、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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今（21）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注，分別由宜蘭縣羅東鎮開明里中正路100號「珍旺彩券行」開出。
威力彩：第一區06、14、22、28、35、38，第二區01。
今彩539：09、25、28、34、36。
39樂合彩：09、25、28、34、36。
3星彩：5、3、1。
4星彩：9、8、2、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主