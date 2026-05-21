節氣小滿財神爺依舊未降臨！威力彩第115000041期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、14、22、28、35、38，第二區中獎號碼01。台灣彩券公司公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已連續23期摃龜。下一期威力彩將於5月25日開獎，台彩預估，當天銷售金額約1.4億元至1.6億元，5月25日威力彩頭獎累積獎金預估上看6億元。

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5月21日今彩539頭獎800萬獎落宜蘭

今（21）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注，分別由宜蘭縣羅東鎮開明里中正路100號「珍旺彩券行」開出。

▲今（21）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注。（圖／記者潘毅攝）
▲今（21）日晚間今彩539的頭獎800萬元開出1注。（圖／記者潘毅攝）
🟡5月21日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區06、14、22、28、35、38，第二區01。

今彩539：09、25、28、34、36。
39樂合彩：09、25、28、34、36。

3星彩：5、3、1。
4星彩：9、8、2、3。

※派彩結果以台彩官網資料為主
 

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...