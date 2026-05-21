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▲李多慧在最新飲料廣告中的「三餐老是在外，人人叫我老外」等台詞，許多台灣人耳熟能詳。（圖／翻攝自BOMYTV YouTube）

▲張誌家24年前的飲品廣告台詞家喻戶曉，只要是那個年代的台灣人都能哼上兩句。（圖／翻攝自YouTube）

韓籍「小龍女」李多慧來台打拚3年成為廣告女王，目前手上共有約20支代言，近日她再度釋出幫知名本土飲料品牌拍攝的廣告，那句台灣人耳熟能詳的台詞「三餐老是在外，人人叫我老外」，讓大批網友想起已故職棒球星張誌家24年拍過一模一樣的CF，感傷地說：「留在我心裡的，只有遺憾...」李多慧在最新飲品廣告中，綁著兩條魚骨辮，穿橘色小可愛，在美食街邊跳邊唱「三餐老是在外，人人叫我老外，老外老外老外，外燴、外賣、外送、外帶，但是...你有吃蔬菜嗎？」這句台詞許多人之所以朗朗上口，最初就是前中華職棒球星張誌家當年拍過同系列廣告，CF幾乎每天在電視上播出所致。2001年世界盃棒球賽在台北舉辦，代表中華隊的投手張誌家，最終以3比0完封宿敵日本隊，替我國抱回季軍獎盃，張誌家剋韓又射日成為英雄，老牌果汁廠商隨即邀他拍廣告，以外食族多喝蔬果汁為主打，張誌家喊著：「三餐老是在外，人人叫我老外，老外老外老外，外燴、外賣、外送、外帶，但是你有吃蔬菜嗎？」廣告詞人人都會哼上兩句，相當洗腦。據當年報導，該果菜汁在張誌家代言後，銷量成長高達3成，然而，那位廣告男主角、最強投手、曾經的台灣之光「阿家」在2009年底涉及假球案遭開除並終身禁賽，黯然離開台灣棒壇，直到2年前傳來在中國因病猝逝，讓大批粉絲錯愕不已。近日該支李多慧的新廣告上線，不少網友就在社群平台發文懷念張誌家，「多慧重新詮釋了這個廣告，而我腦海裡浮起的，是那個曾經很心痛的回憶...他投球是真的強，曾經創下日職連續28局奪三振的紀錄」、「好懷念的廣告」、「想念阿家了！」