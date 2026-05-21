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台新證券合併元富證後，今（21）日上午9點交易時段，台新證APP再出現異常，部分投資人無法正常查看庫存，這已是4月初整併以來第4起系統狀況。金管會證期局副局長黃仲豪表示，台新證回報，這次異常與前一日系統優化有關，導致APP庫存顯示異常。系統已在上午10點04分恢復，因排除時間未超過2小時，尚未達重大資安事件標準。不過，金管會已要求台新證釐清是否影響實際交易。證期局指出，目前客訴仍屬零星，主要是庫存資訊顯示異常，也有投資人反映，下單後無法確認是否成交。若後續確認交易受影響，不排除請證交所實地查核。台新證自4月6日合併元富證後，先後發生登入異常、成交回報異常、APP異常等問題，其中4月14日成交回報異常曾造成投資人重複下單，錯帳總金額高達20.1億元。針對前3次事件，證交所已裁罰台新證331萬元，並對總經理、資安長及通路總處主管祭出警告。金管會表示，已收到證交所查核報告，也要求台新證提出陳述意見，後續若確認涉及內控缺失，最高可處600萬元罰鍰。外界關注是否與整併後人員異動有關，證期局表示，台新證曾說明後台有人員離職，但已有集團內部支援，未認定對後台運作造成直接影響。