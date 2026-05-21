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美股主要指數周四（21日）早盤記憶體概念股歷經多日疲軟表現後重新振作，SanDisk早盤突然猛拉5%，光通訊族群也甩開頹勢勁揚。美股四大指數21日早盤，截止至台灣時間晚間10時10分，道瓊工業指數由下跌拉回至平盤、那斯達克指數小跌78點或0.3%、標普500指數小跌18點或0.25%、費城半導體指數上漲122點，漲幅達1.03%。個股部分，台積電ADR小漲1%、輝達財報開出後股價無波瀾，早盤平盤震盪，Google母公司Alphabet股價小跌1%；記憶體族群奮起，SanDisk股價早盤突火箭升空大漲超過5%、美光股價漲幅也超過3%、希捷科技也上漲5%；光通訊類股止跌回升，光通訊三雄Coherent上漲4%、Lumentum大漲8%、祥茂光電漲幅也有7%；被動元件大廠威世科技也跟進亞洲被動元件漲幅，早盤股價上揚5%。全球投資人正在關注富豪馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的公開募股消息，根據CNBC報導，富豪馬斯克旗下的SpaceX表示，這次備受矚目的首次公開募股（IPO）中的部分股票，將直接透過包括Robinhood、富達投資（Fidelity Investments）以及嘉信理財（Charles Schwab）等交易平台出售，讓一般散戶投資人也能獲得過去通常只保留給華爾街大型客戶的參與機會。報導提到，此舉代表對傳統IPO流程的一種改變，過去散戶投資人通常只能分配到有限的認購額度，而且往往得等到股票開始交易後才能買進，有時股價甚至已大幅上漲。SpaceX表示，在這些平台上的散戶買家，將能以與機構投資人及其他大型買家相同的IPO價格、並在同一時間取得股票。