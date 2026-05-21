跟 5.6 億頭獎只差一個號碼！今（21）日威力彩第 115000041 期稍早開獎，第一區獎號：06、14、22、28、35、38，第二區：01。台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎依舊未開出，但卻開出 1 注貳獎，獎項得主誕生於新北市。貳獎獎金為 1,015 萬，與頭獎 5.6 億相差高達 55 倍，這位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。
只差一號錯過威力彩 5.6 億頭獎！幸運兒今晚誕生在新北市
5 月 21 日開獎的威力彩頭獎累積 5.6 億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，但第二區沒中，拿到貳獎獎金 10,159,062 元。中獎彩券行如下：
📍新北市中和區景新街410巷27號－好運連發彩券行
依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。
若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 5.6 億天價頭獎財富。雖抱回 1,015 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。
威力彩連23槓！5/25頭獎衝破6億
台彩公司也表示，威力彩本期（5/21）頭獎未開出（連23摃），下期預估銷售1.4~1.6億元，5月25日威力彩頭獎累積金額預估上看6億元。
🟡5月21日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區06、14、22、28、35、38，第二區01。
今彩539：09、25、28、34、36。
39樂合彩：09、25、28、34、36。
3星彩：5、3、1。
4星彩：9、8、2、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主
我是廣告 請繼續往下閱讀
5 月 21 日開獎的威力彩頭獎累積 5.6 億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，但第二區沒中，拿到貳獎獎金 10,159,062 元。中獎彩券行如下：
📍新北市中和區景新街410巷27號－好運連發彩券行
依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。
若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 5.6 億天價頭獎財富。雖抱回 1,015 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。
台彩公司也表示，威力彩本期（5/21）頭獎未開出（連23摃），下期預估銷售1.4~1.6億元，5月25日威力彩頭獎累積金額預估上看6億元。
威力彩：第一區06、14、22、28、35、38，第二區01。
今彩539：09、25、28、34、36。
39樂合彩：09、25、28、34、36。
3星彩：5、3、1。
4星彩：9、8、2、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主