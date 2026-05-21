我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬以南則代表馬家發表聲明強調，馬前總統任公職四十多年，為國家社會貢獻服務，一生清廉、自律自持、奉公守法。（圖／馬家人提供）

前總統馬英九創辦的馬英九基金會，因前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈涉嫌侵占與背信的財政紀律案，引發馬英九本人不滿，要求徹查並對外說明，然而，基金會隨後數度指稱調查小組故意拖延進度、遲遲不公布報告結果，導致馬英九頻頻被推上火線面對這場家變，眼見風暴愈演愈烈，馬英九家人為了維護馬英九健康與權益，表明基金會交由董事會處理。馬英九夫人周美青與大姐馬以南的聲明首度曝光。周美青在聲明中明確表示，為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，她與包含馬以南在內的馬家親屬已達成共識，正式委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明。馬以南代表馬家發表聲明強調，馬前總統任公職四十多年，為國家社會貢獻服務，一生清廉、自律自持、奉公守法，眾所周知。家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理。聲明最後也特別提到，馬家人永遠感念所有過去與現在結緣共事的同仁及幕僚，感謝他們誠摯盡心的付出。