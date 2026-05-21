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馬英九文教基金會因前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈涉嫌侵占與背信，引發前總統馬英九不滿。基金會原訂今（21）日召開董事會，最終卻僅有馬英九與高華柱出席，調查三人小組成員集體缺席，馬英九痛批調查小組刻意拖延、言而無信，預告將聯手金溥聰召開記者會。針對流會的指控，三人調查小組也發表聲明痛批，基金會以馬董事長之名干擾調查，且只是片面指控，「何來『真相大白』？」回顧今日風波，基金會公布董事會內容，會計師指出，內部事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，但基金會內「確實無入帳紀錄」，相關事證已多次主動提供給三人小組，小組理應約詢會計師釐清真相，而非避不見面。馬英九憤怒表示，清廉是最基本的底線，他對李德維拒絕出席感到遺憾，預告會跟金溥聰等人開記者會，要讓真相水落石出。三人調查小組發表三點聲明反擊，指出3月27日董事會早已決議在調查有結果前不得外洩資訊，基金會卻一再發聲明干擾進度；另外，調查已近尾聲，但事件發動者之一高華柱董事迄今拒絕約談，私下訪談員工的錄音檔也不提供，且至今未見與基金會無關之人金溥聰出示馬董事長委託書。三人小組強調，基金會再三強調的財政紀律事件，竟然完全沒有詢問當事人的說法，片面指控的作法令人遺憾。