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馬英九文教基金會因前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈涉嫌侵占與背信，引發前總統馬英九不滿。基金會原訂於今（21）日召開董事會，最終卻因主導調查的「三人小組」集體缺席導致流會；馬英九在會中發表嚴正聲明，痛批調查小組刻意拖延、發言人李德維言而無信，並預告近期將聯手金溥聰召開記者會揭露始末，捍衛一生清廉。對此，被點名的蕭旭岑則隨即公開喊冤，強調自己清清白白「白布不能染黑」。與此同時，馬英九家人的聲明也曝光，表態基金會事務未來將全數交由董事會處理。夫人周美青表示，為妥善安排馬英九日後的醫療與照護，已與馬家親屬達成共識，正式委請大姐馬以南擔任主要執行者，必要時代表家人對外說明。馬以南強調，馬前總統任公職四十多年，一生清廉自律、奉公守法，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，並對過去與現在結緣共事的幕僚同仁表達誠摯的感念。蕭旭岑晚間給出回應，特別感謝馬大姐提及並肯定幕僚過去的付出，任何涉及個人清白操守的指控，理應給予當事人說明澄清的機會，尤其是追隨多年的幕僚，他相信一向知法守法、重視人情義理的馬前總統，定會給予幕僚說明的機會。他重申，自己與同仁的所有作為都經得起檢驗，希望藉由調查報告的公布還給他與同事清白。