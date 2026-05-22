超強聯手！《新世紀福音戰士》迎接30週年，將和日本玩具大廠TAKARA TOMY旗下超搶手的《戰鬥陀螺X》合作，推出聯名款戰鬥陀螺「BEYBLADE X CX-00 EVANGELION Deck Set」，限定套組內有初號機、零號機、2號機三顆戰鬥陀螺。預計8月下旬開幕，日本官網售價為7500元日幣，約1500元台幣，但目前還無法確定台灣是否會引進。
這次聯名套組內含3款以初號機、零號機、2號機為靈感打造的陀螺，並搭配特別印刷版長型發射器2個，以及戰鬥陀螺收納盒。官方介紹指出，這組套裝可直接進行3對3對戰，也能用於改裝遊玩。連發射器跟盒子都是相關配色，讓粉絲大讚還原度高，超香必收的一組
三款陀螺特性
初號機版本「EVA Brave A1-70V」：採紫色金屬塗裝，設定為高攻擊型陀螺，兩層重疊的大型三刃，搭配高抓力的陀螺頭，可發動強力上挑攻擊。
零號機版本「EVA Ark B0-70E」：以橘色金屬塗裝呈現，主打吸收衝擊與防禦續戰，擁有卓越的減震和偏轉能力，配合高姿態保持力的陀螺頭，能夠偏轉並化解攻擊直至戰鬥結束。
2號機：2號機紅色塗裝，以原作戰鬥風格為概念，具備「連擊」與「流轉」兩轉切換模式，能夠在競技場內橫衝直撞，發動猛烈攻擊。
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三款陀螺特性
初號機版本「EVA Brave A1-70V」：採紫色金屬塗裝，設定為高攻擊型陀螺，兩層重疊的大型三刃，搭配高抓力的陀螺頭，可發動強力上挑攻擊。
零號機版本「EVA Ark B0-70E」：以橘色金屬塗裝呈現，主打吸收衝擊與防禦續戰，擁有卓越的減震和偏轉能力，配合高姿態保持力的陀螺頭，能夠偏轉並化解攻擊直至戰鬥結束。
2號機：2號機紅色塗裝，以原作戰鬥風格為概念，具備「連擊」與「流轉」兩轉切換模式，能夠在競技場內橫衝直撞，發動猛烈攻擊。