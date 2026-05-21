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馬英九文教基金會因前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈涉嫌侵占與背信，引發前總統馬英九不滿。基金會原訂今（21）日召開董事會，最終卻僅有馬英九與高華柱出席。馬英九痛批調查小組刻意拖延、言而無信，預告將聯手金溥聰召開記者會，對此，三人調查小組反擊是基金會干擾調查，眼見風暴擴大，馬家人急忙發聲，希望馬英九能真正退休、安享餘年，執行長戴遐齡晚間再度發聲明，強調尊重家人意見。回顧整起事件，馬英九對三人小組的缺席感到憤怒，認為對方背信拖延，決定聯手金溥聰反擊；但三人調查小組也痛批，是基金會不斷以馬董事長之名干擾調查，且目前的指控都只是基金會的片面之詞，更反問「何來『真相大白』？」雙方各執一詞，也讓基金會內部風暴持續延燒。馬英九頻頻被推上火線，夫人周美青與大姐馬以南聲明，為了妥善安排馬英九日後的醫療與照護，馬家親屬達成共識，委請馬以南擔任主要執行者；馬以南強調，基金會事務將全數交由董事會處理。針對馬家人的聲明，戴遐齡晚間回應「本會尊重馬董事長家人的意見，關於後續安排，會遵照馬董事長的意見，擇期對外說明。」