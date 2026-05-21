文青男神陳柏霖涉嫌透過醫療手段假造重度高血壓以逃避兵役，去年11月遭到新北地檢署依《妨害兵役治罪條例》起訴，並被具體求刑2年8個月，而從去年10月21日被拘提露臉道歉後，消失整整7個月的陳柏霖，今（11）日深夜在IG分享一張背影照，寫下法文：「C’est la vie.（這就是人生）」被聯想吐露當前心境。
陳柏霖消失半年多 分享背影照洩心境
今天晚間，陳柏霖睽違7個多月更新個人IG貼文，他上傳一張背對鏡頭、在室內看向落地窗外遠景的照片，配文寫下著名的法文諺語「C’est la vie.（這就是人生）」，似乎同時吐露這半年多來工作停擺、淡出幕前的心情。
陳柏霖涉閃兵被拘提 露面感謝檢察官
去年10月下旬，新北地檢署進行演藝圈閃兵案第三波拘提行動，除了修杰楷、張書偉、小杰等人都被警方上門帶回調查，一線男演員、金鐘視帝陳柏霖也在這波名單內，檢方經過近3個多小時的訊問後，諭令陳柏霖以50萬元交保。
陳柏霖辦完交保手續後步出地檢署，面對大批媒體守候，他大方脫口罩，面帶微笑，雙手合十說道：「謝謝今天的檢察官，讓我直接面對年少時候所做出很取巧、荒謬的選擇，我會尊重司法，我也會配合司法調查，謝謝各位！」
資料來源：𝐁𝐨𝐥𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐞𝐧 IG
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今天晚間，陳柏霖睽違7個多月更新個人IG貼文，他上傳一張背對鏡頭、在室內看向落地窗外遠景的照片，配文寫下著名的法文諺語「C’est la vie.（這就是人生）」，似乎同時吐露這半年多來工作停擺、淡出幕前的心情。
去年10月下旬，新北地檢署進行演藝圈閃兵案第三波拘提行動，除了修杰楷、張書偉、小杰等人都被警方上門帶回調查，一線男演員、金鐘視帝陳柏霖也在這波名單內，檢方經過近3個多小時的訊問後，諭令陳柏霖以50萬元交保。
陳柏霖辦完交保手續後步出地檢署，面對大批媒體守候，他大方脫口罩，面帶微笑，雙手合十說道：「謝謝今天的檢察官，讓我直接面對年少時候所做出很取巧、荒謬的選擇，我會尊重司法，我也會配合司法調查，謝謝各位！」