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SpaceX公開募股文件揭露虧損

SpaceX的公開募股開放美國一般投資人參與

台灣投資者可能參與SpaceX的IPO認購嗎？

富豪馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX正式向美國證券交易委員會提交公開募股(IPO)文件，這個潛在的史上最大規模IPO備受全球關注，若真能在6月12日於那斯達克掛牌上市，也將衝擊華爾街投資人。然而，最新公開的資料文件卻顯示，SpaceX在AI業務卻面臨了巨大虧損。根據路透報導，SpaceX週三公開了其 IPO 申請文件，向投資人公開了馬斯克在人工智慧領域正承受多麼龐大的虧損，同時也顯示他正在押注公司未來，要將這家火箭製造商轉型為 AI 巨頭。該公司的許多未來展望，仰賴於 SpaceX 能夠主導目前從火星任務到太空中的 AI 資料中心等目前還未能成行的技術，路透指出，對許多人而言，馬斯克過去將特斯拉打造成全球市值最高汽車公司的紀錄，以及開發出全球首枚完全可重複使用火箭與星鏈的成就，已足以成為投資理由。這份申請文件鞏固了馬斯克對 SpaceX 的高度控制權，同時也讓股東對他的決策幾乎沒有發言權。根據SpaceX周三公布的上市說明書公開文件資料，馬斯克持有約51億股SpaceX股票，另外還擁有約3.5億股、行使價為8.39美元的選擇權。此次上市可能成為美國史上首家市值突破 1 兆美元的 IPO，並將立即使 SpaceX 成為全球最有價值的上市公司之一。然而，上市文件也顯示，在 SpaceX 的三大業務部門中，包含Space（太空發射）、Connectivity（衛星網路通訊）與 AI（人工智慧）。只有由衛星網路服務Starlink支撐的連線業務，在今年前三個月實現獲利。文件內容公開了自今年2月收購xAI後，人工智慧悄悄成為公司核心業務之一；xAI 推動了公司大部分支出，並造成第一季大部分虧損。雖然 Starlink 帶來了 11.9 億美元的營業利益，但仍不足以阻止公司在第一季營收 46.9 億美元的情況下，總營業虧損 19.4 億美元。僅 AI 部門，在營收 8.18 億美元的情況下虧損 24.7 億美元。馬斯克收購xAI及社群媒體X後，雖然替 SpaceX 帶來新的能力與機會，但也伴隨驚人的支出。xAI 占了公司第一季 101 億美元資本支出的 76%，同時也帶來新的虧損。根據CNBC報導，富豪馬斯克旗下的SpaceX表示，這次備受矚目的首次公開募股（IPO）中的部分股票，將直接透過包括Robinhood、富達投資（Fidelity Investments）以及嘉信理財（Charles Schwab）等交易平台出售，讓一般散戶投資人也能獲得過去通常只保留給華爾街大型客戶的參與機會。報導提到，此舉代表對傳統IPO流程的一種改變，過去散戶投資人通常只能分配到有限的認購額度，而且往往得等到股票開始交易後才能買進，有時股價甚至已大幅上漲。SpaceX表示，在這些平台上的散戶買家，將能以與機構投資人及其他大型買家相同的IPO價格、並在同一時間取得股票。SpaceX在IPO文件的法律聲明備註中提及了，公司並未在美國以外辦理新股對外公開發行登記與註冊，海外投資者無法直接參與，若要認購也得需有美國本土券商帳戶以及符合新股認購資格。因此，絕大多數台灣投資人，仍得等到SpaceX真正掛牌上市後，如同買進其他美股一樣參與交易。