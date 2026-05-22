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台灣虎航：

可抽4000分好禮，包含回饋金3000元、北九州鐵路周遊券等，最大獎是「不限航點來回機票」，共有16張

▲台灣虎航每年都會在旅展現場推出多樣化活動，有機會獲得不限航點來回機票，因此歷年來總是吸引人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

🟡國泰航空：

台北-東京(暑假) ​13812元起

▲國泰航空此次促銷相當有感，台北飛東京甚至在暑假期間還有最低1萬3千多之特價。（圖／資料照，Agoda提供）

🟡長榮航空：

▲長榮航空線上旅展即日起開跑（圖／長榮航空提供）

🟡中華航空：

▲「中華航空TTE線上旅展」即日起至5月31日，祭出全航線81折起優惠。（圖／華航提供）

台北國際觀光博覽會（TTE）將於今（22）日開跑一直到5月25日，地點就在台北世貿一館，今年四大航空包含台灣虎航、國泰航空、中華航空、長榮航空都到現場參與，除了線上預訂機票有促銷價之外，更於現場推出系列活動，虎航將免費送出16張機票、國泰航空也有完成機票預訂，可再抽獎拼香港來回機票。《NOWNEWS今日新聞》整理四家航空公司於旅展現場之活動，以及精選航線促銷價一次看。虎航有「虎將敲敲門」旅展現場活動，只要活動時間、每日的11:00~17:00之間的整點時間，於舞台螢幕掃描遊戲QR Code即可參加，即日起～2026年5月25日的23:59，針對台北、台中出發，往日本、韓國、東南亞各航線推出單程未稅1199元優惠價。▪️台北-濟州 1199元起▪️台北-沖繩/石垣島/仁川/釜山 1399元起▪️台北-福岡/大阪/大分/佐賀/米子/宮崎/岡山/峴港 1799元起▪️台北-東京（成田、羽田）/名古屋/小松 1899元起▪️台北-高知 2099元起▪️台北-仙台/花卷/新潟/札幌 2299元起▪️台北-秋田/福島 2399元起▪️台北-函館/普吉島 2599元起▪️台中-沖繩/濟州 1399元起國泰航空今年以「世界很大 現在就 FLY！」為主題，集結全球航點優惠、80 周年限定商品與現場專屬驚喜活動。國泰航空推出全球 71 個精選航點限時優惠，經濟艙最優8折起，特選經濟艙與商務艙93折起的優惠價格。現場亦特別帶來多款周年紀念商品，包括特別塗裝飛機模型、制服小熊吊飾盲盒與經典旅行選品等。也推出多重限定好禮。凡於另外，凡記者實際上國泰航空官網查詢，最算是目前傳統航空中，非常低價之促銷，以下精選列出較熱門的各航線最低價。▪️台北-香港7299元起▪️台北-東京12322元▪️▪️台北-大阪 ​ 13377 元起▪️台北-舊金山 27967 元起（香港轉機）長榮航空採旅行結合繽紛遊戲作為展場主軸，以8-bit電玩元素及Y2K色彩美學設計大型互動空間，為了替6月26日華盛頓盛大開航提前暖身，還特別設置白宮景點AI生成拍照區，讓民眾一秒如置身美國華府，此外也規劃北美航點神探；青森、神戶眼力大挑戰等遊戲同樂，挑戰成功還有機會把限量精美贈品帶回家。長榮航空宣告促銷機票即日起開跑，熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低未稅價3073元起、桃園－宿霧來回最低未稅價4540元起、桃園－神戶來回最低未稅價9429元起；歐、美、澳洲長程航線則有桃園－巴黎來回未稅價2萬5345元起、桃園－西雅圖來回未稅價最低2萬9019元起。中華航空強調以全新沉浸式展區震撼亮相！本次展場結合 5 米高巨幅電視牆與 AI 虛擬實境動畫科技，帶領旅客瞬間穿越世界風景，彷佛置身旅遊勝地：羚羊峽谷、舊金山、維也納、布拉格等，體驗熊本、釜山一日遊，再漫遊峇厘島、布里斯本等度假天堂。民眾只要於現場購票，即可體驗模擬登機互動，穿越雲端航點任意門，現場購票還可參加抽獎活動，有機會獲得國內外機票。航線方面，精選日韓及亞洲熱門航線，包括桃園－首爾（仁川）未稅價 5880元起、桃園－琉球（沖繩）未稅價6216 元起；夏日度假首選則有桃園－新加坡未稅價5040 元起、桃園－曼谷未稅價4620 元起，以及桃園－香港未稅價4000 元起。