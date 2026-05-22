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比特幣披薩日由來曝光！1萬枚比特幣換2份披薩成傳奇

▲從一開始沒人知道比特幣是什麼，到如今成為全球投資與支付話題，每年5月22日的「比特幣披薩日」都會吸引全球幣圈玩家一起吃披薩慶祝。（示意圖／取自Pixabay）

從沒人認識到全球盛會！比特幣披薩日成幣圈年度節日

▲當年美國工程師Laszlo Hanyecz以1萬枚比特幣換兩份Papa John’s披薩，如今換算價值已高達逾300億元台幣，成為加密貨幣歷史經典事件。（圖／美聯社／達志影像）

比特幣披薩日掀優惠戰！必勝客、達美樂、拿坡里一次看

▲必勝客歡慶來台40周年，即日起至5月22日，輸入優惠代碼「15596」，外帶9吋鬆厚小披薩、副食與飲料套餐只要122元。（圖／必勝客提供）

▲達美樂即日起至6月7日，指定門市外帶大披薩199元、小披薩119元。（圖／達美樂提供）

5月22日是加密貨幣圈知名的「比特幣披薩日」，源自2010年一名工程師用1萬枚比特幣買下兩份披薩，成為史上第一筆比特幣實體交易。如今這筆交易若以現值換算，價值早已突破數百億元台幣，也讓這兩份披薩被封為「史上最貴披薩」。適逢比特幣披薩日及5月畢業季，必勝客、達美樂、拿坡里也接連推出披薩優惠，從百元套餐到免費吃到飽都有，讓不少民眾準備邊吃披薩邊朝聖「比特幣披薩日」。故事要回到2010年5月。美國電腦工程師Laszlo Hanyecz當時協助維護比特幣網路，因此獲得不少比特幣作為獎勵，但那時候比特幣幾乎沒什麼價值，一枚甚至不到1美分，1萬枚比特幣大約只能換到41美元。Laszlo Hanyecz當時突發奇想，希望測試比特幣能否真正用來購買實體商品，於是在論壇Bitcointalk發文，表示願意用1萬枚比特幣交換兩份披薩。起初貼文乏人問津，直到2010年5月22日，19歲少年Jeremy Sturdivant答應這筆交易，替他購買兩份Papa John’s披薩，完成全球第一筆比特幣實體商業交易。後來Jeremy Sturdivant則將收到的比特幣拿去支付與女友的旅行費用，而不是長期持有。沒想到多年後，比特幣價格暴漲，若以現在價格估算，當年那2份披薩價值早已超過10億美元，換算新台幣約300多億元，也讓這筆交易被稱為「史上最貴披薩」。比特幣由匿名人物「中本聰（Satoshi Nakamoto）」在2008年提出概念，並於2009年正式誕生。其核心理念是建立一套不受政府與銀行控制的「去中心化數位貨幣系統」，希望改善金融體系過度集中的問題。在比特幣誕生初期，只有少數工程師與技術圈人士接觸，加密貨幣幾乎沒有實際用途。直到Laszlo Hanyecz成功用比特幣換到披薩，外界才開始認知到，比特幣不只是虛擬數字，而是有機會成為真正支付工具。如今，每年5月22日都會有大量幣圈玩家舉辦聚會、吃披薩慶祝，從原本小眾活動逐漸變成全球性的加密貨幣節日。Laszlo Hanyecz本人多年後受訪時也坦言，他從不後悔當初花掉那1萬枚比特幣，反而認為自己參與了比特幣歷史的重要時刻。不過隨著比特幣價格暴漲暴跌，全球央行與監管機構近年也不斷提醒虛擬資產風險。英格蘭銀行（BoE）過去就曾形容比特幣價格如同「雲霄飛車」，波動幅度甚至高於原油等高風險商品，提醒投資人須有可能暴跌、甚至歸零的心理準備。中央銀行與金管會早在2013年也曾提醒，比特幣並非法定貨幣，而是高度投機性的虛擬商品，除了價格波動劇烈，也可能遭受市場操縱，加上匿名特性，容易被不法用途利用，投資風險不可忽視。適逢比特幣披薩日與畢業季，各大披薩品牌近期也同步祭出優惠活動。必勝客歡慶來台40周年，即日起至5月22日，輸入優惠代碼「15596」，外帶9吋鬆厚小披薩、副食與飲料套餐只要122元。套餐內容包括彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福等5種口味任選，搭配巧克力QQ球或薯金幣，以及檸檬紅茶或可樂，每筆訂單限購1組。另外，即日起至6月15日，必勝客會員單筆消費滿400元送400元商品券組，滿800元則送800元商品券組，優惠券將於隔日發放至會員帳戶。必勝客也推出40歲壽星限定優惠，凡1986年、民國75年出生民眾，即日起至6月15日平日到光復餐廳店，完成拍照打卡並分享活動資訊，即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，每日限量40名，用餐時間90分鐘。達美樂則推出畢業季優惠，即日起至6月7日，指定門市外帶大披薩199元、小披薩119元，口味包含招牌海鮮四喜、金鑽夏威夷、香草奶油烤雞等。此外，達美樂也祭出3組優惠代碼，包括「155422」雙大披薩598元、「994349」3個經典大披薩799元，以及「343450」6個大披薩1500元的派對優惠。加購部分，消費滿399元後，可用169元加購雙起司香蕉甜小披薩或抹茶麻吉小披薩，另外可可融心四重奏160元、香蕉雙起司甜酥派、鹽酥杏鮑菇、紫薯地瓜球則享99元加購價。6月1日至28日，學生到門市購買披薩並出示學生證，還能免費獲得熔岩可可馬芬1個。拿坡里則推出限時優惠，5月20日當天，購買6塊炸雞免費送6隻青花椒雞翅，特價390元；買小披薩也免費送6隻青花椒雞翅，優惠價290元。