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▲西門町國賓戲院曾是北市外片龍頭，也是片商排片的必爭目標，在此上映有如吃了票房定心丸。（圖／NOWNEWS資料照片）

▲麥特戴蒙（中）來台出席《神鬼認證》首映會，地點就在西門町國賓戲院。（圖／翻攝自華視新聞 CH52 YT）

▲樂聲是過去稱為「電影街」的武昌街二段，最早開幕的外片戲院，曾經上映過《星際大戰》、《鐵達尼號》等名片。（圖／車庫娛樂提供）

▲劉德華（中）直到7年前都曾到西門町電影街為《掃毒2 天地對決》出席粉絲會。（圖／記者葉政勳攝）

▲北市信義區的威秀影城，10多個映廳、幾乎在檔影片都有，讓觀眾的觀影習慣改變，使西門町傳統大戲院的輝煌盛世走入歷史。（圖／翻攝自威秀影城官網）

位於西門町電影街的in89豪華影城宣告本月31日結束營業，陪伴觀眾61年後功成身退，讓許多資深影迷感慨不已。在西門町的武昌街、成都路、漢中街、西寧南路一帶，全盛時期曾有超過30家戲院，是世上戲院密集度最高的區域之一，國賓大戲院更曾是全世界單廳收入冠軍，連「007」皮爾斯布洛斯南、麥特戴蒙、芮妮齊薇格等大牌，都曾到國賓戲院出席首映會。電影街曾是北市觀眾看片的重鎮，光是武昌街二段就有獅子林的金獅、銀獅、寶獅，以及對面大樓的國王、皇后、碧麗宮，和過了昆明街的樂聲、日新、豪華與位於對街的台北、快樂、樂樂等戲院，首輪、二輪、外片、國片戲院皆有。不過曾經最風光的是成都路上的國賓戲院，1997年締造3億台幣以上年收入，平均每天約為3萬美元，拿下全球單廳戲院第一，麥特戴蒙、蘇菲瑪索都來此出席電影首映。全盛時期的國賓大廳有超過1500個座位，也標榜會增設最新影音設備，《絕命追殺令》的SRD逼真音效曾造成話題，《侏羅紀公園：失落的世界》更曾連續21天早場滿座，使得當年國賓就算年底沒趕上《鐵達尼號》橫掃全球票房的熱潮，也照樣登上世界第一，更是北市戲院中放映過最多史蒂芬史匹柏作品與007系列的代表，《大白鯊》、《法櫃奇兵》、《海底城》、《回到未來》等北市首映龍頭都是國賓。因而台灣首度迎來007本尊造訪：皮爾斯布洛斯南與楊紫瓊一起宣傳《明日帝國》，首映會就辦在國賓，之後麥特戴蒙《神鬼認證》、蘇菲瑪索《縱橫天下》、芮妮齊薇格《BJ單身日記：男人禍水》首映會也都在國賓，他們本人到現場，引起追星熱潮。連奧斯卡名導李安為了《少年PI的奇幻漂流》現身國賓特映，都笑道：「這裡曾經賺了我不少錢。」至於武昌街二段上的樂聲戲院，更是電影街西片影院中最早開幕的大哥，放映過的名片也多不勝數，從伊麗莎白泰勒《埃及艷后》、奧黛麗赫本《窈窕淑女》到莎朗史東《第六感追緝令》，《星際大戰》、《鐵達尼號》北市首映時的龍頭都在樂聲。而樂聲曾經改映華人影片，剛好遇上周潤發《賭神》熱潮，人潮洶湧情況令觀眾記憶猶新。樂聲、豪華、台北都是採取傳統大戲院分成樓上與樓下區塊，合成一個大廳的形式，國賓與日新則是採取不分樓上樓下，而是斜坡式座位安排的設計。日新從1966年開幕後立刻穩坐北市外片戲院收入冠軍，《齊瓦哥醫生》、《愛的故事》等片都有熱烈票房，壓倒同條街上更早開幕的樂聲與豪華。到了1980年代，國賓躍登北市龍頭，一路紅到2000年之後，成為片商必爭目標，只要排定在此上映，有如吃了賣座定心丸。而放映華人影片的龍頭大戲院，更是齊聚西門町，萬國、中國、大世界、今日、新世界都是至少千個座位，成龍動作片、新藝城喜劇、吳宇森英雄片、瓊瑤愛情片、徐克古裝特效片、朱延平喜劇等，都曾領一時風騷。比起外片戲院到了1990年代後期才等到歐美大牌登台，台港紅星早就不時會在西門町出席活動，林青霞、劉德華、成龍、李連杰等都曾參與。西門町電影院的盛世，從1998年華納威秀影城（現改名為信義威秀）開幕，開始聲勢逆轉，連1980年代中期東區戲院崛起都沒能讓西門町沒落，但威秀一開幕就標榜18個映廳、創下全台紀錄，幾乎什麼電影都能在此欣賞，比起西區戲院最多3個廳或大都單廳、很難涵蓋所有在檔影片，威秀的歐美式多廳影城風格，讓影迷更方便選片，觀影習慣因而改變。加上當時信義區開始建設、發展，有「新潮炫目」的氛圍，西門町顯得老舊，連湯姆克魯斯幾度來台，首映會地點也多半在威秀中庭，而非其他歐美大牌造訪過的西門町，多廳影城取代了傳統的大戲院，即便西門町的戲院也努力在原先的空位區塊增設小廳，終究不敵威秀一次就是10幾廳的大手筆，台灣正式邁向多廳影城的時代，西門町的電影重鎮光環逐漸消褪。