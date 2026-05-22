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儘管市場對AI晶片龍頭輝達（Nvidia）公布財報後反應偏冷淡，但因市場傳出，美國、伊朗在巴基斯坦斡旋下，已接近達成和平協議，華爾街寄望中東衝突將解決，週四收盤，美股主要指數由跌轉升，道瓊工業指數創下3個多月以來的首次收盤新高。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管有伊朗消息人士透露，最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）下令將濃縮鈾留在國內，顯示德黑蘭在談判中，對於部分要求仍抱持強硬立場，加劇了美伊戰爭前景的複雜性，導致債市、油市震盪劇烈，但隨著美國總統川普（Donald Trump）表示，美伊談判已進入「最後階段」，投資人情緒受到提振。21日收盤，美股道瓊工業指數上漲276.31點或0.55%，報50285.66 點；那斯達克指數上漲22.74點或0.09%，報26293.10點；標普500指數上漲12.75點或0.17%，報7445.72點；費城半導體指數上漲150.80點或0.128%，報11964.085點。油價部分，西德州中質原油期貨原油價格下跌近2%，收在每桶96.35美元，布蘭特原油價格則跌逾2%，每桶收報102.58美元。重磅股方面，市場持續消化輝達財報，以及SpaceX遞交IPO申請文件的影響，21日輝達股價收跌近1.8%，顯示投資人持續關注AI泡沫、AI是否過度投入建設等問題。