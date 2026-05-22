我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對濃縮鈾主導權的堅持

巴基斯坦居中斡旋、致力縮小美伊分歧

美國總統川普（Donald Trump）當地時間21日重申，伊朗必須交出濃縮鈾，而美國拿到後可能予以銷毀。與此同時，美伊談判主要調解人之一、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）傳週四抵達德黑蘭，持續促進和平協議達成，雙方分歧有望縮小。川普週四在白宮回答傳媒提問時，強調美國不需要也不想要濃縮鈾，只是不能放任伊朗擁有核武，拿到後很可能會將其銷毀，目前美伊正在進行談判，結果如何尚待觀察。川普的論調符合他對此議題的一貫堅持，然而，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）據報也已下令將濃縮鈾留在國內，因伊朗高層認為，若把研發核武的關鍵材料運往國外，將使伊朗未來更易遭受美國、以色列攻擊。除了濃縮鈾，針對伊朗打算為荷姆茲海峽建立長期收費系統一事，川普直言，反對這條國際航道被收取過路費。德黑蘭審視美國提出的最新方案之際，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）據悉抵達伊朗。有巴基斯坦議員透露，美伊間接談判已經取得進展，巴國盡力讓各方回到談判桌前，尋求減少分歧、達成協議、結束戰爭。《半島電視台》亦引述伊朗高級官員表示，談判團隊非常接近達成協議，目前正在起草文本，但尚未達成最終版，彼此立場差距已有在縮小。據悉，草案內容包括：在所有戰線立即全面停火、各方相互承諾不針對基礎設施、波斯灣和荷姆茲海峽的航行自由將在聯合監測機制下得到保障、針對伊朗的制裁將逐步解除、未解決問題的談判將在最多7天內開始等等。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則語帶保留，僅證實伊朗戰爭的結束協議出現一些好的跡象，但現階段他還不想過於樂觀。