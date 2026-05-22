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Gavi：實際病例數可能遠高於通報病例數

離疫區數百里之遙，南基伍省也出現病例

患者遺體處理引發抗議

▲民主剛果東北部疫區的一間治療中心，21日發生針對患者遺體處理的糾紛，帳篷被燒。 （圖／美聯社／達志影像）

▲軍警人員到場維安。（圖／美聯社／達志影像）

非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情持續延燒，「全球疫苗與預防注射聯盟」（Global Alliance for Vaccines and Immunisation，簡稱Gavi ）警告，眼下的疫情很可能只是「冰山一角」，而距離疫區數百公里遠的另一省份也出現確診病例，引發當局警戒。根據《路透社》報導，民主剛果的伊波拉疫情，目前已有160多人死亡、逾600宗疑似病例，世界衛生組織（WHO）已宣布為國際關注的突發公共衛生事件。流行病防範創新聯盟董事會 （Board of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）主席哈爾頓（Jane Halton）週四在一場會議表示，要在3個月內開發出安全、有效疫苗的困難度很高：「我曾將這次疫情比作一座冰山，我們看到了冰山的頂部，但當我們靠近它時，會發現實際體積非常龐大。」哈爾頓坦言，現在已經看到的疑似病例和死亡病例，實際數字遠比這些要大得多，雖然相關組織已在資助新疫苗的研發，並尋找潛在候選疫苗，但她拒絕給出達成目標的具體時間表。佔領民主剛果東部大片土地的反叛兼反對派組織「剛果河聯盟」（The ⁠Alliance Fleuve Congo）證實，南基伍省（South Kivu province）1名28歲患者已經死亡並被埋葬。這起病例發生在該省省會布卡武（Bukavu）附近的農村，標誌著疫情的蔓延。專家認為，疫情在北部、數百公里外的伊圖里省傳播了大約2個月而未被察覺，直到上週才被發現。報導指出，在民主剛果東北部疫區的一間治療中心，21日還發生因拒絕死者親屬領回遺體安葬，而被縱火的事件。當局強調，伊波拉死者的遺體可能具有高度傳染性，下葬規定不同，不能直接由家屬在沒有適當防護設備的情況下處理，但一般民眾並不理解。本起事件的死者母親堅稱，兒子是死於傷寒而非伊波拉。當天的衝突事件引來執法單位介入，警方一度鳴槍示警，並用催淚瓦斯驅散人群。過程中，有人衝入治療中心縱火，工作人員則坐車逃離現場，場面十分混亂。原文連結：