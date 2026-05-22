梅雨鋒面卡住下不來！氣象專家吳德榮表示，這幾天滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，除了山區偶有短暫降雨機率外，因在暖氣團內，白天各地大多晴熱，最高溫可到38度，民眾外出要記得防曬、防中暑。氣象署也針對東部、南部5縣市發布高溫特報，包括台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣等，有連續出現36度高溫的機率。
梅雨鋒面不來今起全台熱爆！5縣市高溫特報注意
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣增加、大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及東北部部分平地，有局部較大雨勢應注意；白天各地大多晴熱，民眾外出要記得防曬、防中暑。
各地區氣溫北部23至36度、中部24至35度、南部23至38度、東部23至35度。吳德榮說，最新模擬顯示，明天至下周四（23日至28日）滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，範圍很小且機率低；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫，注意防曬及中暑。
氣象署也針對嘉義以南近山區及東部地區發布高溫特報，氣象署指出，白天台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，近中午前後紫外線強度達過量甚至危險等級，民眾外出要特別留意。
下波梅雨鋒面估29日靠近！颱風可能下周生成「動向有待觀察」
至於下波變天是何時？吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬再調慢，下周五、六（29、30日）梅雨季第4波鋒面南下，下下周（31）日鋒面減弱遠離，不過最新模擬也顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞，各國模式都還會再調整，應持續觀察。
氣象粉專「天氣風險公司」也提醒，目前菲律賓東方海面有颱風發展趨勢，不排除下周可能會有颱風形成，雖然預估不會直接影響台灣，但可能對鋒面有所干擾，使後續降雨型態與雨勢變化增添不確定性，仍需持續觀察最新天氣發展。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣增加、大氣不穩定，山區午後有對流發展，擴及東北部部分平地，有局部較大雨勢應注意；白天各地大多晴熱，民眾外出要記得防曬、防中暑。
各地區氣溫北部23至36度、中部24至35度、南部23至38度、東部23至35度。吳德榮說，最新模擬顯示，明天至下周四（23日至28日）滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，範圍很小且機率低；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫，注意防曬及中暑。
下波梅雨鋒面估29日靠近！颱風可能下周生成「動向有待觀察」
至於下波變天是何時？吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬再調慢，下周五、六（29、30日）梅雨季第4波鋒面南下，下下周（31）日鋒面減弱遠離，不過最新模擬也顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞，各國模式都還會再調整，應持續觀察。
氣象粉專「天氣風險公司」也提醒，目前菲律賓東方海面有颱風發展趨勢，不排除下周可能會有颱風形成，雖然預估不會直接影響台灣，但可能對鋒面有所干擾，使後續降雨型態與雨勢變化增添不確定性，仍需持續觀察最新天氣發展。