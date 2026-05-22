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▲蔡明亮分享李康生做完手術、對鏡頭比YA的照片。（圖／蔡明亮臉書）





李康生好友蔡明亮昨（21）日發文公開李康生住院、心臟動刀一事，請大家幫李康生集氣，而李康生順利完成手術後，蔡明亮又放上一張他對鏡頭比YA的照片跟外界報平安。李康生昨晚也親自發文，證實自己20日就已入院，昨日完成手術後，將在今日出院，後續再休養一週就可恢復正常生活，要粉絲別擔心他。蔡明亮昨日透露李康生動刀的消息，「康覺得胸部有問題，驗查結果，聽醫生建議，決定做心導管手術。一會就要動刀了，我留在手術房外等他，希望朋友們都為他集氣，祝福一切平安順利」。貼文曝光後立刻引發外界關注，大家都很擔心李康生的身體情況。後來在下午4點左右，李康生結束手術，意識恢復清晰，蔡明亮又於貼文的留言區報平安，分享一張李康生對鏡頭比YA的照片，寫道：「手術結束，順利平安，康感謝大家的關心加油」。李康生隨後也在自己的臉書發文，強調自己動的心導管微創手術很成功，「自費裝了一個氣球藥塗層和金屬支架藥塗層，主要還是要靠術後的保養和生活的好習慣，520入院、521手術、522出院，明天（起）休息一週就恢復正常生活」。粉絲見狀才安心下來，紛紛留言，「早日康復」、「哥，辛苦了」、「保重身體，要健健康康的」。另外，李康生主演的電影《漫長的告別》18日舉行殺青宴，監製姜寧透露，其實原本宴會是要辦在20日，但得知李康生需要住院動刀，團隊才緊急調整時間，「在殺青當天提前舉辦殺青酒，讓他能夠無擔憂去處理自己的身體」，可見劇組人員應該早就知道李康生生病。