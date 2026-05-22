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▲向佑發布生日影片、貼文，隔空向媽媽喊話。（圖／翻攝自抖音）

香港影視大亨向華強與老婆向太陳嵐先前宣布死後要將資產交給大媳婦郭碧婷打理，外界估算這筆鉅額高達500億港幣（約新台幣2000億），兒子向佐、向佑卻沒有控制權，向太更表示自己已經封鎖向佑，因為他心態扭曲、好逸惡勞。而一向低調的向佑近日則反常開通社群帳號，分享一張舊的全家福照片，還喊話「媽媽辛苦了」，被認為在跟家人示好，想繼承更多資產。向佑曾因毆打計程車司機入獄半年，向太坦言自己教子無方，以前把向佑寵壞，後來已經拉不回來了，她只好選擇封鎖向佑，不想再幫他收拾爛攤子。向太更痛批向佑好逸惡勞，整天只想一步登天賺大錢，向佐則是太笨、容易被騙，因此夫妻倆才決定更改遺囑，將遺產交付信託，再交由大媳婦郭碧婷管理，確保錢可以留給兩個孫子。而過去一向鮮少在鏡頭前露面的向佑，近日卻主動開通抖音帳號，分享一段自己過生日的影片，只見向佑頭戴皇冠，還吹蠟燭，但影片中卻不見家人身影。影片尾聲向佑則放上一張全家福，從向太的造型來看，應該是舊照。向佑也在貼文寫道，「從懵懂到成熟，從任性到克制，每一步都不容易。那些不被看見的付出，那些悄悄扛下的壓力，只有家人最懂。今天，只想說：你在好好長大，也在認真努力。願往後餘生，平安、健康、被愛、被理解。生日快樂，只管努力，一步一腳印，媽媽辛苦了」。向佑的這些舉動被網友解讀是在向家人示好，希望能藉此博得向太歡心，分到更多遺產，網友依此毒舌留言：「向佑開通了帳號，向華強沒理他，向太也沒理他，連向佐都沒理他」、「向佑是醒悟了嗎？想來搶家產了吧？」、「全家人都愛作秀，難看」。