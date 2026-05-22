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游淑慧揭南港2現實：舊的更新太慢，新的又開發太快

沈伯洋稱還沒到南港座談過 她批別急著自演自嗨

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋日前在社群平台上回答網友問題，提到他對南港區的政策想像，包括「藍綠廊道」、「縫合城市」等，遭台北市議員游淑慧昨（21）日痛批，南港的未來不缺一篇城市散文，現在的現實是「舊的更新太慢，新的又開發太快」，沈伯洋既然也自承對南港只有粗淺的想像，不知道為什麼還是急著自演自嗨？游淑慧昨發文抨擊，看到沈伯洋對南港的想法，她沒有對錯的評論，因為她真心看不懂。沈伯洋談南港的方式，感覺像是很久沒有真正走進南港，「一河一街一山」、「藍綠廊道」、「縫合城市」，聽起來很美，也很文青。但是南港的未來，不缺一篇城市散文。游淑慧續指，南港現在真正面對的，是2個很硬的市政問題。第一，過去的工業區要轉型為產專區，都市計劃雖然變更了，但真正的都市更新、產業轉型，行動的速度仍然太慢。舊工業區變產專區之後，土地空間怎麼整合利用？公共設施怎麼補足？居民住的需求怎麼兼顧？土地利用怎麼活化？這些是南港真正的題目。游淑慧提到，第二，南港不是如沈委員說的，還有一堆土地可以慢慢想像。事實上，許多具有開發價值的大面積土地，早就已經在開發、興建，或準備釋出。接下來10年，南港預計新增的樓地板面積非常驚人，規模甚至可以用「超過10個LaLaport」來形容。這代表南港接下來要面對的，不只是建築物蓋起來，而是大量車流、人流、通勤、停車、物流、接駁需求，會一起湧進來。這是南港最急迫的城市壓力。游淑慧再批，談南港的問題，就應該好好具體地談，而不是雲裡霧裡、故弄懸虛，講什麼「一河一街一山」，把市政問題包裝成文學散文，市政本來就是很無趣、但很實在，一天一天累積下來的；它沒有時間悠悠閒閒等待新手的粗淺想像。既然都還沒有來南港座談過，既然也自承對南港只有粗淺的想像，不知道為什麼還是急著玩一問一答、大家吹捧的自演自嗨套路？