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外送平台、電商發票一定要歸戶載具！一堆人中獎不知

假設你沒有「歸戶」的話，這張發票就會寄到你的會員信箱中

▲如果有在使用APP訂閱、購買應用程式或者外送平台等跨境電商消費習慣的民眾，沒有設定載具歸戶的話，發票通常都會以郵件寄送。（圖/記者張嘉哲翻攝）

外送平台22元發票爽中1000萬！沒歸戶過期他怒告財政部

立刻依照外送平台會員載具辦理歸戶到手機條碼，但最後獎金還是沒有匯款進來、自己也沒有去臨櫃領取，最終領獎期限過期

▲龍哥在2023年11月中獎後一直等到隔年2月27日才歸戶，以為這樣獎金就會入袋，但是獎金歸戶匯款必須要在「開獎前作業」才能。（圖/財政部臉書）

歸戶必須「開獎前」就做！法院判財政部免賠

雲端發票要享有「自動匯款」的便利服務，必須符合「開獎前」同時完成載具歸戶及設定匯款帳戶的要件。

因為龍哥在知情領獎期限的情況下，仍未及時辦理實體領獎，必須自行承擔逾期不利益的結果，因此判決原告敗訴，財政部免給付千萬元

幸運中了1000萬發票結果獎金全部歸零超崩潰！台中一名男子龍哥（化名）2023年9月透過外送平台Foodpanda點餐，其中外送費22元的發票幸運對中該期1000萬特別獎，但後來遲遲沒有收到政府匯款，他才驚覺自己沒有把外送平台的發票歸戶到手機條碼，最後因為過期沒有臨櫃領獎，1000萬不翼而飛，讓他氣得向財政部提告，日前判決出爐，確定龍哥敗訴，千萬獎金領不回。有在使用外送平台、APP訂閱或者電商的民眾應該知道，除了店家會有開立發票之外，外送平台酌收外送費用也還會再開立另外一張雲端發票，，並不會出現在雲端發票APP當中，所以常常就會有人自己的外送費、電商發票中獎不自知，因為沒有歸戶而錯過。然而該位龍哥在2023年9月2日在外送平台Foodpanda點外送，平台開立一張22元的雲端發票給他，同年11月25日財政部發票開獎，結果這張發票幸運對中1000萬特別獎，外送平台也同樣寄送信箱告知中獎。而龍哥因為過去都有設定手機條碼自動匯款帳戶，於是開心在家等待千萬獎金入帳。但這次卻不太一樣，他等了三個月卻不見獎金入袋，他才驚覺不對勁，，讓龍哥憤而向財政部及賦稅署提起行政訴訟，要求政府直接把1000萬元匯入他的指定帳戶。近日判決出爐，主辦機關強調，依據《統一發票給獎辦法》，龍哥雖然早就設定好銀行帳戶，但該張發票所屬的Foodpanda會員載具，卻是在開獎後（2024年2月27日）才完成歸戶，在這種情況下，中獎人必須在領獎期限（3月5日）截止前，自行到超商多媒體機列印出實體發票證明聯，並前往實體通路臨櫃領獎。法官審理後指出，龍哥過去中獎能自動匯款，是因為那些發票在開獎日前就已經完成歸戶，與本案狀況不同。對此，台北高等行政法院認為，財政部規定開獎前完成歸戶才能自動匯款，是為了配合給獎系統時程的細節性與技術性必要規範，並未剝奪或限制人民的領獎權利。，全案仍可上訴。