韓國三星電子工會罷工事件，雖因勞資雙方在最後關頭達成暫時協議而有所緩解，但這波勞資動盪潮已經延燒到其他產業，有韓媒踢爆，三星工會代表曾在談判中提到競爭對手-台積電的薪酬制度，作為分紅基準，要求提高待遇。
根據韓國《經濟日報》報導，三星電子工會在協商期間曾多次提及台積電等公司，主張「全球競爭對手也會將超過10%的營業利益用於員工獎勵」，源於台積電董事會今年2月核准2025年員工分紅共新台幣2061億4592萬元，創歷史新高，折合韓元約9兆，推估績效獎金總額約占營業利益的10%左右。
此外，SK海力士（SK Hynix）2021年時就透過勞資協議，將超額盈餘分配金（PS）固定為營業利益的10%，甚至還在去年取消PS上限制度，這也成為三星工會的重要談判依據。
然而，工會並未強調台積電每年的獎金總額，其實是由董事會依情況決定，而非固定比例發放，而是每年仍由董事會綜合考量公司業績、現金流、投資計畫與股東回饋後，再決定實際發放總額。
分析認為，此次三星勞資協議後，三星DS部門的獎金制度雖將大幅強化，但風險是績效獎金可能不再只是隨業績浮動的變動性支出，而會逐漸變成準固定成本。
分析指出，以上模式在景氣好時可能還能接受，但相較於台積電專注於晶圓代工，三星電子的業務範圍則橫跨記憶體、晶圓代工、智慧型手機及電視家電等等，若未來進入大規模投資階段，過度僵化的薪酬制度可能成為成本壓力。
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此外，SK海力士（SK Hynix）2021年時就透過勞資協議，將超額盈餘分配金（PS）固定為營業利益的10%，甚至還在去年取消PS上限制度，這也成為三星工會的重要談判依據。
然而，工會並未強調台積電每年的獎金總額，其實是由董事會依情況決定，而非固定比例發放，而是每年仍由董事會綜合考量公司業績、現金流、投資計畫與股東回饋後，再決定實際發放總額。
分析認為，此次三星勞資協議後，三星DS部門的獎金制度雖將大幅強化，但風險是績效獎金可能不再只是隨業績浮動的變動性支出，而會逐漸變成準固定成本。
分析指出，以上模式在景氣好時可能還能接受，但相較於台積電專注於晶圓代工，三星電子的業務範圍則橫跨記憶體、晶圓代工、智慧型手機及電視家電等等，若未來進入大規模投資階段，過度僵化的薪酬制度可能成為成本壓力。