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國民黨新北市黨部昨（21）日舉辦「公教警消挺川大會」，不過，李四川致詞結束後，恰巧碰上黨主席鄭麗文抵達會場，2人僅在台上短暫握手約3秒鐘，川伯隨即以「趕行程」為由火速離場，後方的前發言人鄧凱勛則先溜一步。對此，新北市議員卓冠廷提到，李四川與鄭麗文實際同台時間不到20秒，甚至現場喊出李四川「凍蒜」時，李四川早已不在台上。李四川昨見到鄭麗文上台便趕緊下台的影片在社群平台Threads上瘋傳，李四川離開會場後，甚至被記者連珠炮式問及，還會邀請鄭麗文同台嗎？覺得鄭麗文有票嗎？覺得鄭麗文是票房毒藥嗎？是否認為鄭麗文在打負面選戰？不過，李四川對提問都一語不發，只趕緊上車走人。卓冠廷在看到影片後也狠揭，國民黨中央替李四川辦造勢活動，鄭麗文甚至提早10分鐘到場，但李四川卻在鄭麗文上台後隨即離開，2人同台時間不到20秒，甚至台上在喊李四川「凍蒜」時，李四川根本早就不在台上。