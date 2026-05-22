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前民眾黨發言人楊寶楨宣布因「不滿黨內霸凌文化」而退黨並獨立參選台中市議員，引外界狠酸民眾黨主席黃國昌「關燈手再發威」，黃國昌則回嗆楊寶楨「沒積極跑基層、用嘴巴參選」。另外，早宣布脫黨參選的前民眾黨桃園黨部主委高宇彥昨也宣布正式退黨。針對此事，前民眾黨員李貞秀今（22）日怒嗆，從黃國昌真除黨主席開始，自台灣頭到台灣尾，已逼走多少元老？民眾黨近期引爆退黨潮，李貞秀發文怒批：「黃國昌慢走不送，什麼時候該你知所進退、自請下台？昨天寶楨，今天桃園前黨部主委，台灣民眾黨最艱難的時刻，大家都不肯放棄，堅定守護柯文哲，從黃國昌真除黨主席開始，自台灣頭到台灣尾，已逼走多少元老？」，她昨日也嗆：「哪次不是黃國昌甲人夠夠？沒智慧、沒溫度、愚蠢又囂張，所有元老都願意相忍為黨，關燈昌，你不配帶領民眾黨！」根據高宇彥臉書發文，他雖早於四月份宣布脫黨參選，但他昨才正式遞出退黨聲明書，並發文表示：「既然決定要獨立參選，該走的程序還是得走一下，本人即日起退出台灣民眾黨，相關聲明文件也同步發給黨中央」，而在退黨原因部分，他則寫下：「黨意與民意顯有落差，沒有繼續留下來的必要」。