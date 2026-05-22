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美國代理海軍部長高雄（Hung Cao），當地時間21日出席參議院聽證會表示，由於伊朗戰爭仍在持續，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。根據《國會山報》報導，高雄是在參議院撥款委員會國防小組的聽證會上，做出相關表示，為了確保「史詩怒火」（Epic Fury）行動所需的彈藥，故暫停軍售，但不忘強調美軍彈藥充足，只是需確保一切齊備，待政府做出必要性判斷後，對外軍售仍會繼續。當參議員麥康奈（Mitch McConnell）追問，是否預期這項軍售案最終仍會獲得批准時，高雄回應，這取決於美國國防部（也稱戰爭部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）。上週美國總統川普（Donald Trump）在「川習會」結束後，曾對媒體表示，他與中國國家主席習近平詳細討論了相關問題，將在「接下來的一段時間內」做出決定，不排除延後批准，作為與中國談判的籌碼。高雄發表上述回應之際，正值外界日益擔憂美國軍火庫存狀況。報導提到，白宮計劃向國會申請800億至1000億美元的對伊戰爭補充資金，其中很大一部分將用於補充武器。自2月28日伊朗戰爭爆發以來，美國已消耗了數千枚飛彈，包括遠程反艦飛彈、戰斧巡弋飛彈、愛國者攔截飛彈、精準打擊飛彈、陸軍戰術飛彈等等。不過，美國國防部長赫塞斯多次駁斥相關疑慮，強調美國很清楚自己擁有什麼，所需物資絕對充足。原文連結：