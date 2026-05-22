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▲維心因為膝蓋嚴重傷勢，導致短期內無法跳舞。（圖／翻攝自維心IG@weihsin.1007）

Fubon Angels成員維心近日帶著左膝護具現身和平籃球館，原來她其實正面臨嚴重傷勢，她接受媒體訪問時透露，左膝副韌帶撕裂至今仍未痊癒，目前除了積水問題之外，半月板與髕骨周圍也都有受傷情況，因此暫時無法參與棒球應援，雖然仍會出席籃球場與棒球場活動，但大多只能在場邊帶動氣氛，無法像過去一樣完整跳舞，談到自己這段期間無法跳舞時一度哽咽到說不出話。根據《三立新聞網》報導，維心表示自己長期以來膝蓋本來就有磨損問題，這次則是在某次練完開場舞後開始出現不適，原本只是痠痛後來症狀卻越來越嚴重，經檢查後醫師確認她左膝副韌帶撕裂，目前採取PRP注射方式治療，希望讓韌帶自行修復，整個恢復期至少需要6到8週，她坦言目前雖然已經過一個月，但深層傷勢仍未完全恢復。由於醫師不建議維心繼續進行高強度應援，因此她目前只能暫停棒球場活動避免傷勢惡化，談到自己第一次以「觀眾視角」看隊友們在場上跳開場舞時，她忍不住情緒潰堤。維心坦言當時看著大家在舞台上發光，眼淚幾乎快掉下來：「自己最熱愛的事情，現在連簡單動作都做不到！」說到一半更一度哽咽，讓不少粉絲相當心疼。維心透露，目前球團給予她相當大的空間，希望她先把傷勢養好，不要留下後遺症，因此即便無法正常應援，仍獲得團隊支持，她現在除了接受治療之外，也必須透過復健強化周邊肌肉，避免其他部位再度受傷，雖然暫時無法回到熟悉的應援舞台，但她也努力調整心態，希望能用最健康的狀態回歸。有趣的是，Fubon Angels另一位成員奶昔近期同樣因腳踝傷勢休養中，兩人也因此成為「傷兵姐妹」。維心笑說，奶昔甚至推薦她趕快去打PRP，因為自己就是過來人，還天天關心她何時回診，如今維心能做的只有好好休息與復健，希望能盡快重返她最喜歡的應援舞台，也讓粉絲持續替她加油打氣。