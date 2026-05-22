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五六日高溫炙熱！局部地區狂飆36度好熱

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

下波梅雨鋒面影響時間！有颱風生成機會

梅雨鋒面卡在華中到華南地區下不來，氣象專家提醒，接下來台灣五六日天氣型態就是高溫無極限，局部地區可達36度，午後雨侷限在宜蘭、花蓮，其地地區雨勢不大。且下周到6月初，南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定陸續有颱風生成訊號，不排除熱帶性低氣壓或颱風發展機會，不過直接影響臺灣的機率偏低。氣象專家林得恩表示，今起至周日（22日至24日），環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此，台灣這3天的整體天氣型態就是「高溫炎熱，還是高溫炎熱」；加上，局部地區的午後雷陣雨天氣型態。今日，西半部高溫預測攝氏31至35度，東半部高溫預測也有攝氏29至33度；南部近山區及臺東地區（焚風緣故）還有攝氏36度或以上的高溫出現機會，澎湖地區高溫攝氏29至31度，金門及馬祖地區也分別在攝氏28至30及26至28度之間。另一方面，午後對流會侷限於宜蘭、花蓮地區及中部以北的山區有零星短暫雷陣雨機會最高；雨勢不大、雨區偏小、延時不久，且零星局部。西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。天氣風險分析師黃國致也提到，五月底至六月初南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定，熱帶擾動情形較明顯，。目前評估即使有低壓系統發展，直接影響臺灣的機率仍偏低，不過預報時間較長，請持續留意最新天氣資訊。