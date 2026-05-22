梅雨鋒面卡在華中到華南地區下不來，氣象專家提醒，接下來台灣五六日天氣型態就是高溫無極限，局部地區可達36度，午後雨侷限在宜蘭、花蓮，其地地區雨勢不大。且下周到6月初，南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定陸續有颱風生成訊號，不排除熱帶性低氣壓或颱風發展機會，不過直接影響臺灣的機率偏低。

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五六日高溫炙熱！局部地區狂飆36度好熱

氣象專家林得恩表示，今起至周日（22日至24日），環境主要受西南風影響，頂著梅雨鋒面根本下不來，鋒面主體還停在華中到華南地區，因此，台灣這3天的整體天氣型態就是「高溫炎熱，還是高溫炎熱」；加上，局部地區的午後雷陣雨天氣型態。

今日，西半部高溫預測攝氏31至35度，東半部高溫預測也有攝氏29至33度；明、後2日，天氣更熱，全台高溫預測都在攝氏31至35度之間，南部近山區及臺東地區（焚風緣故）還有攝氏36度或以上的高溫出現機會，澎湖地區高溫攝氏29至31度，金門及馬祖地區也分別在攝氏28至30及26至28度之間。

另一方面，午後對流會侷限於宜蘭、花蓮地區及中部以北的山區有零星短暫雷陣雨機會最高；雨勢不大、雨區偏小、延時不久，且零星局部。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
下波梅雨鋒面影響時間！有颱風生成機會

氣象署預報指出，好天氣一路持續到下周四，各地都是多雲到晴好天氣，一直到下周五、下週六受到鋒面影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

天氣風險分析師黃國致也提到，五月底至六月初南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定，熱帶擾動情形較明顯，後續不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展機會。目前評估即使有低壓系統發展，直接影響臺灣的機率仍偏低，不過預報時間較長，請持續留意最新天氣資訊。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...