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國民黨主席鄭麗文近期會見中國領導人習近平後，即將再訪問美國，預計將會見國會議員、智庫、僑胞等，同時傳出她曾對黨內稱「搞定北京後，再搞定華盛頓，大家就好選了」。而針對鄭麗文訪美行程，美國在台協會（AIT）處長谷立言則提到，目前沒有行程細節可以透露，不過，鄭麗文到美國勢必會被很多人問到「政黨取向是否正在改變？」，鄭麗文此次訪美會是「釋疑」的機會。谷立言近日接受《中央社》專訪，除重申美國政府對台政策不變外，也被問及鄭麗文的訪美行，他提到，美國國會、智庫等機構向來珍惜與台灣各政黨代表交流的機會。在此情況下，他相信會有許多人問到，「國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向？」，尤其多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結，而美國外交政策專家普遍認為，現代國民黨是中間派政黨，在強大國防力量、對美合作，以及積極接觸北京以維護現狀之間力求平衡。然而，谷立言說，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上，開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。谷立言強調，鄭麗文這次訪問能提供機會「釋疑」（address those concerns），並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。